Altın alınır mı? Altın yükselecek mi? Altın 2022'de ne olur? sorusu şu sıralar pek çok altın yatırımcısı tarafından soruluyor. Kur korumalı mevduat hesabının devreye gireceğinin açıklanmasından sonra döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Buna paralel olarak gram altında da hızlı bir düşüş oldu. Yatırımcılar neye uğradığını şaşırırken altının önümüzdeki günlerde ne olacağı araştırılmaya başlandı. Altın 1000 lira seviyesini aştıktan sonra hızlı bir değer kaybı ile 650 TL'ye kadar düşmüştü. İşte uzmanlardan altın düşer mi, yükselir mi? sorusuna yanıt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile döviz fiyatlarınındaki yükseliş eğlimini tersine çevirdi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." Bu açıklamanın ardından dövizde ve altında sert değer kayıpları yaşandı.

Altın alınır mı?

Dünya.com'da yer alan haberde altının gidişatına ilişkin dev bankaların değerlendirmelerine yer verildi. İşte altın yükselecek mi sorusuna bankaların yanıtları; Bank of America değerli metal fiyatlarında da artış yaşanacağını tahmin ediyor. Bank of America, şu an 1.760-1.780 dolar bandındaki altının 2022'de 1.925 dolara çıkmasını bekliyor. Deutsche Bank stratejistleri sarı metalin 2022'de bocalamaya devam edeceği ve yılı 1.750 dolar seviyesinden tamamlayacağını öngörüyor. Altının yüksek enflasyona halen tepki vermediğini belirten bankanın uzmanları, “Bu durum, altının yatırımcı için tek güvenli liman olmaktan çıktığı anlamına geliyor” diyor.

Altın yükselecek mi?

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş YouTube kanalı üzerinden piyasa analizlerine devam ediyor. Altın ve doların önümüzdeki günlerde ne olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Memiş son haftalarda yaşanan ani değer kayıpları hakkında uyarıda bulunmuştu. Memiş altın alınır mı? sorusuna ise açıklamasında şöyle yanıt verdi: "Eğer kirada oturuyorsam ve ev ihtiyacım varsa hiç düşünmeden ev alırım. Çünkü döviz kurlarının geçen günlerde hızla artmasıyla gayrimenkul fiyatlarının da aynı şekilde hızla artarak köpük oluştuğunu hep birlikte gördük. Yaklaşık altı aydır da konut fiyatlarının hızla yükselmesine rağmen gayrimenkul satışlarının arttığını gördük. Çünkü konut fiyatları artarken vatandaşlarımız 'elimizdeki yastık altımızdaki neyimiz varsa hepsini bozdurup gücümüz yettiği oranda konut alalım.' olarak görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Altın 2022'de ne olur?

Memiş "Özellikle gram altında 585, dolarda ise 9.65 lira seviyeleri test edilmeden fiyatlar düştü demeyeceğimi ilan etmiştim. Yine aynı görüşümü tekrarlıyorum. Dolar TL 10 lira seviyesinin altına sarkmadan, gram altın 600 lira seviyesinin altına sarkmadan ben yine fiyatlar düştü diyemiyorum" diye konuştu. Memiş "Özellikle gümüş yatırımcısına 10 liradan gram gümüş almayın uyarısı yapmıştım... Gram gümüş 13 lira seviyesini gördükten sonra 8 lira seviyesine kadar geriledi. Dolarda 12.50 lira, önemli bir destek seviyesi. Dolarda düşüşün sürebilmesi için doların 12.50 liranın altında günlük kapanışlar yapması gerekiyor" dedi. "Dolarda 12.50 liranın altında rakamların da önümüzdeki 1 aylık süreç içinde 9.65 lira seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum" diyen Memiş "1 aylık süreçte 9.65 lira seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmayacaktır. Altının gram fiyatında düşüşler 620 veya 600 lira seviyesinin altına sarkarsa yine benim için sürpriz olmayacaktır" diye konuştu.

