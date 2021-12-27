Türk-İş: Yoksulluk sınırı 13 bin 72 TL'ye yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 13 TL, yoksulluk sınırı 13 bin 72 TL oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Aralık 2021 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 13 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 13 bin 73 lira hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 4 bin 926 lira olurken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 25,75 arttı.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 54,96 oldu.

ETİN KİLOGRAM FİYATI ORTALAMA 30 LİRA ARTTI

Süt başta olmak üzere bütün markaların ürün çeşitlerinde yüksek oranda artış gerçekleşti. Sütte bir aylık artış yüzde 35,3 olarak hesaplandı. Bu ürün grubundan kaynaklanan fiyat artışlarının aile bütçesine getirdiği aylık ek yük 135 lira oldu.

Kıyma ve kuşbaşı et ile tavuk fiyatı artarken, sakatat ürünlerinden sadece dana ciğeri fiyatı yükseldi. Kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatı ortalama 30 lira (yüzde 26,1) arttı. Tavuktaki artış yüzde 17,1 oldu. Fiyat artışlarından balık da payını aldı ve ortalama kilogram fiyatı yükseldi.

Yumurtanın tanesi 1,30 liradan 1,80 liraya yükseldi. Bakliyat ürünlerinden özellikle ithal edilenler, döviz kurundaki artışa paralel daha pahalı olurken, dövizdeki düşüş ürün fiyatlarına yansımadı.

Yaş sebze-meyve fiyatları da bu ay ortalama olarak artış gösterdi. Mutfakta ağırlıklı kullanılan patatesteki fiyat artışı ise dikkati çekti ve kilogramı 7 liraya kadar yükseldi. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay artarak 8,69 lira oldu.

Ekmekte beklenen fiyat artışı resmi olarak gerçekleşti. Ankara'da 200 gramı 1,75 liradan satılan ekmeğin yeni fiyatı 2,25 lira ve kilogram fiyatı da 11,25 lira oldu. Böylece zam oranı yüzde 28,57 olarak hesaplandı. Makarna ve irmik fiyatı değişmezken, pirinç fiyatı biraz arttı.

Tereyağı ve margarin fiyatı yükseldi. Ayçiçek yağının litresi bu ay 51,90 liraya çıktı. Zeytinyağı fiyatı da arttı. Siyah ve yeşil zeytin fiyatı ortalamada fazla değişmedi.

Şeker fiyatı yüzde 57,8 arttı ve fakat tuz fiyatı değişmedi. Pekmez ve reçel fiyatı yükseldi, bal fiyatı değişmedi. Çay fiyatı, düşük oranda da olsa bu ay yine arttı. Salça fiyatı ise aynı kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.