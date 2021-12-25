Dolar 9 lira mı olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? Dolarda düşüş sürecek mi? Son aylarda dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat hesabı duyurusu ile tersine döndü. Dolar yüzde 40'a yakın değer kaybetti ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Elinde dolar olan yatırımcılar önümüzdeki günlerde dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ederken ünlü ekonomistten flaş dolar tahmini geldi.

Elinde dolar olan ve dolar almayı düşünen binlerce kişi şu sırlar Dolar 9 lira mı olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. Ekonistlerden de peş peşe dolar tahminleri gelmeye başladı. Dolarda yaşanan hızlı değer kaybı piyasada dolara olan güveni sarstı. Türk lirası yatırımcılar için yeniden cazip bir hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı dövize endeksli TL mevduat hesabı sisteminin detayları da geldikçe vatandaş dövizini bozdurarak TL mevduat hesaplarına yönelmeye başladı. Vatandaşlar da dolarda düşüş devam edecek mi sorurusuna yanı arıyor.

Dolar 9 lira mı olacak?

Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin devreye girmesinden bu yana dolar yüzde 40'a kadar değer kaybetti. Dolar 18.20 TL civarında iken açıklanan Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi piyasadakşi olumsuz havayı bir anda olumluya çevirdi. Türk lirası hızlı şekilde değer kazanırken Dolar 10 TL'ye kadar düştü. Ekonomistler ise dolar yatırımcılarını uyarıyor.

Dolar 10 TL'nin altına düşer mi?

Sabah'ta yer alan habere göre Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks'tan flaş dolar yorumu geldi. Türk lirasının hızlı bir şekilde değer kazanması üzerine açıklamalarda bulunan Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks yatırımcıları uyardı. Robin Brooks Dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı.

Milyarlarca lira kur korumalı mevduat hesabına geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan son yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tabii açıkladığımız Türk lirası varlıkları güçlendirici paketle biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı bir şekilde Türk lirasına geçişin, o sabah bütün olduğu gibi kapılara dizilmeleri ve buralarda özellikle Türk lirasını oraya getirip, oradan dövizleri bozarak Türk lirasını almaları, bunlar da tabii vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güveninin en güzel göstergesiydi. Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor."

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