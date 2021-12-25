DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dolar 9 lira mı olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? Dolarda düşüş sürecek mi?
National Interest'in iddiası: 'Rusya Türk SİHA'sı alacak'
TRT payı kaldırıldı mı? TRT payı neden alınıyordu? TRT payı kaç yılından sonra alınmaya başlandı?
Bakan Nebati: Fiyatlar hızlı bir şekilde inecek, yoksa Hazine ve Maliye'nin sopası geliyor
Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw bölümünde neler yaşanmaktadır?
Kılıçdaroğlu: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste?
Yomraspor - Şile Yıldız maçı canlı yayınlanacak mı?
İstanbul hava durumu (25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2022 Pazar)
Kutlu Dağ Erciyes kitabı tanıtılacak
Kripto para ticaretine vergi geliyor!
Galatasaray - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Melikgazi Belediyesi kışa hazır
Bursa namaz vakitleri (25 Aralık 2021 Cumartesi ile 24 Ocak 2022 Pazartesi)
Türkiye'den kripto para platformu Binance'ye 8 milyon liralık ceza
Erzurumspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak? CANLI İZLE

TIMETURK / EKONOMİ / Dolar 9 lira mı olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? Dolarda düşüş sürecek mi?

Dolar 9 lira mı olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? Dolarda düşüş sürecek mi?

Dolar 9 lira mı olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? Dolarda düşüş sürecek mi? Son aylarda dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat hesabı duyurusu ile tersine döndü. Dolar yüzde 40'a yakın değer kaybetti ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Elinde dolar olan yatırımcılar önümüzdeki günlerde dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ederken ünlü ekonomistten flaş dolar tahmini geldi.

20 Dakika Önce
2021-12-25 11:19:04
Dolar 9 lira mı olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? Dolarda düşüş sürecek mi?

Elinde dolar olan ve dolar almayı düşünen binlerce kişi şu sırlar Dolar 9 lira mı olacak? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. Ekonistlerden de peş peşe dolar tahminleri gelmeye başladı. Dolarda yaşanan hızlı değer kaybı piyasada dolara olan güveni sarstı. Türk lirası yatırımcılar için yeniden cazip bir hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı dövize endeksli TL mevduat hesabı sisteminin detayları da geldikçe vatandaş dövizini bozdurarak TL mevduat hesaplarına yönelmeye başladı. Vatandaşlar da dolarda düşüş devam edecek mi sorurusuna yanı arıyor.

Dolar 9 lira mı olacak?

Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin devreye girmesinden bu yana dolar yüzde 40'a kadar değer kaybetti. Dolar 18.20 TL civarında iken açıklanan Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi piyasadakşi olumsuz havayı bir anda olumluya çevirdi. Türk lirası hızlı şekilde değer kazanırken Dolar 10 TL'ye kadar düştü. Ekonomistler ise dolar yatırımcılarını uyarıyor.

Dolar 10 TL'nin altına düşer mi?

Sabah'ta yer alan habere göre Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks'tan flaş dolar yorumu geldi. Türk lirasının hızlı bir şekilde değer kazanması üzerine açıklamalarda bulunan Goldman Sachs baş ekonomisti Robin Brooks yatırımcıları uyardı. Robin Brooks Dolar için gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu aktardı.

Milyarlarca lira kur korumalı mevduat hesabına geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan son yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tabii açıkladığımız Türk lirası varlıkları güçlendirici paketle biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı bir şekilde Türk lirasına geçişin, o sabah bütün olduğu gibi kapılara dizilmeleri ve buralarda özellikle Türk lirasını oraya getirip, oradan dövizleri bozarak Türk lirasını almaları, bunlar da tabii vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güveninin en güzel göstergesiydi. Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor."

2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? Flaş dolar tahmini
İLİŞKİLİ HABER2022'de dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar düşer? Flaş dolar tahmini

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş