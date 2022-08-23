Adalet Bakanlığı personeli promosyon açıklaması | Adalet Bakanlığı personeline ne kadar promosyon verilecek? Adalet Bakanlığı personelleri hangi bankadan promosyon alacak?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri | Adalet Bakanlığı resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, personellerine Vakıfbank aracılığıyla verilecek promosyonun açıklaması yapıldı. Peki Adalet Bakanlığı personeline ne kadar promosyon verilecek? Adalet Bakanlığı personelleri hangi bankadan promosyon alacak? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, personellerine Vakıfbank aracılığıyla verilecek promosyonun açıklaması yapıldı. Peki Adalet Bakanlığı personeline ne kadar promosyon verilecek? Adalet Bakanlığı personelleri hangi bankadan promosyon alacak? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı personeli promosyon açıklaması

Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından, promosyon açıklaması yayımlandı. Konuyla ilgili;

Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.

Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.

Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.

Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz." sözlerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı personeline ne kadar promosyon verilecek?

Adalet Bakanlığı, ihalede en yüksek fiyatı veren Vakıfbank ile anlaştı. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemeleri Vakıfbank aracılığıyla yapılacak. Anlaşmaya göre ihale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL ilgili personellere ayrı ayrı ödeme yapılacak.

Adalet Bakanlığı personelleri hangi bankadan promosyon alacak?

Adalet Bakanlığı personelleri Vakıfbank üzerinden 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL promosyon ödemesi alacak.