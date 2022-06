8 Haziran Dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam eder mi? Haziran'da dolar düşer mi, yükselir mi? Döviz kurlarında son günlerde yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Yatırım yapmak isteyenler doların seyrinin nasıl olacağını merak ediyor. Dövize endeksli mevduat hesaplarının devreye sokulmasının ardından stabil duruma gelen dolar kuru Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve FED'in faiz artırımına gitmesiyle yönünü yukarı çevirmişti. Peki dolar haziran ayında ne olur? Dolar düşer mi yoksa çıkar mı?

8 Haziran Dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam eder mi? Haziran'da dolar düşer mi, yükselir mi? Döviz kurlarında son günlerde yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Yatırım yapmak isteyenler doların seyrinin nasıl olacağını merak ediyor. Dövize endeksli mevduat hesaplarının devreye sokulmasının ardından stabil duruma gelen dolar kuru Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve FED'in faiz artırımına gitmesiyle yönünü yukarı çevirmişti. Peki dolar haziran ayında ne olur? Dolar düşer mi yoksa çıkar mı?

Dolar neden yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi dünya ekonomilerine büyük darbe vurdu. Rusya'nın saldırısının ardından enerji ve gıda fiyatlarında patlama yaşandı ve buda düna ülkelerinin enflasyonla mücadelesini güçleştirdi. ABD'de enflasyon verilerinin yüksek çıkması FED'in faiz silahına sarılmasına neden oldu. FED son olarak 50 baz puan faiz artışına gitti ve faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Bu açıklamalardan sonra ülkemizde de döviz kurları yönünü yukarı çevirdi.

8 Haziran Dolar ne kadar oldu?

Dolar 8 Haziran Çarşamba günü kritik seviyeyi aştı. Dolar 17 TL sınırını geçti. Dolarda yaşanan bu hareketlilik vatandaşları ve yatırımcıları tedirgin etti. Dolar saat 10.20 sıralarında 17.08 TL'den işlem görüyor.

Dolar yükselmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik dolar açıklaması geldi .Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş şunları söyledi: Bu seviye teknik olarak takip ettiğimiz bir yer eğer buranın üzerinde kalıcı olmaya devam ederse 17 TL rakamlarını telaffuz edebiliriz. Şu an oldukça kritik seviyelerden geçiyoruz. Diğer yandan TCMB'nin tahminleri de hem döviz kurunda hem enflasyon rakamlarında gerçeklemiyor. Bu nedenle her ay revize etmek zorunda kalıyor. Bu süreçte ben hem döviz hem de emtia fiyatlarında ciddi bir belirsizlik olduğunu söyleyebilirim.''

Haziran'da dolar düşer mi, yükselir mi?

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti: "Şu an riskli bir fiyatlama içerisindeyiz. Hükümet tarafından açıklanacak paket dolar/TL kurunu 16 seviyesinin altına çekebilir. Her an ters rüzgarlar esebilir. Benim bugün yaşadığımız koşullarda dolar/TL kurunun en iyi ihtimalle 15,88 seviyesinin altına inmesini bekliyorum. Döviz kurları şu anda maliyet yapmak için riskli. Bu gram altın ve gram gümüş tarafında geçerli. TL bazında performansların riskli olduğunu düşünüyorum."