Davutoğlu'ndan FOX TV'de Erdoğan'a sert eleştiriler

'Erdoğan'a hiç kimse, en yakınları dahi güvenmiyor' diyen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 'Kendi yanında olan bizleri bile tasfiye etti. Yanına kimleri aldı? 90'lı yılların çetelerini, 90'lı yılların aktörlerini Perinçek'leri vs. aldı. Sen Türkiye'yi böldün, ayrıştırdın' ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan'ın, TÜİK'in, Merkez Bankası'nın açıklamalarına dışarıdan baktıklarında 'Bunlar ekonomi bilmiyor' deniliyor.

Örtülü faiz uyguluyorlar. Faiz artırmadığını iddia ediyor ama faiz piyasada her an artıyor.

Bunların hepsi güven problemi doğuruyor. Erdoğan'a hiç kimse, en yakınları dahi güvenmiyor. Bir Maliye Bakanı düşünün ki "Dar gelirliler hariç çark dönüyor" diyor. Bu durumda kim güvenir?

Kanun dışı işlem yapan bürokratlarda bir telaş, dürüst bürokratlarda da bu çarktan nasıl kurtulurum diye bir telaş var. Şu an görevden alınan veya ayrılan hiçbir bürokrat üzülmüyor, kurtuldum diyor.

Türkiye'de büyük bir uzlaşıya ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir masa kursaydı. Pandemi bir imkandı. 'Sizden destek bekliyoruz, ülkeyi beraber çıkaralım' deseydi. Yapmadı cumhurbaşkanı. Kendi yanında olan bizleri bile tasfiye etti. Yanına kimleri aldı? 90'lı yılların çetelerini, 90'lı yılların aktörlerini Perinçek'leri vs. aldı. Türkiye'nin birleştirici masasını cumhurbaşkanı kurmalıydı, kuramadı. Bu masayı sen kurmalıydın Sayın Cumhurbaşkanı. Sen Türkiye'yi böldün, ayrıştırdın. Sana oy vermeyenleri hasım gibi gördün.