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TIMETURK / EKONOMİ / 11 Temmuz dolar neden yükseldi? 11 Temmuz'da (bayramda) piyasalar açık mı? 11 Temmuz dolar ne kadar oldu? Dolar bayramda neden yükseliyor?

11 Temmuz dolar neden yükseldi? 11 Temmuz'da (bayramda) piyasalar açık mı? 11 Temmuz dolar ne kadar oldu? Dolar bayramda neden yükseliyor?

11 Temmuz dolar neden yükseldi? 11 Temmuz'da (bayramda) piyasalar açık mı? 11 Temmuz dolar ne kadar oldu? Dolar bayramda neden yükseliyor? Kurban bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar tatilde ve dolayısıyla kapalı. Dolar kuru bayram tatilinde de dalgalı seyir izlemeye devam etti. Kurban bayramının 3. günü olan 11 Temmuz Pazartesi sabahına 17.24 TL seviyesinden başlayan dolar 13.50 sularında 17.37 TL'ye kadar çıktı.

2 Saat Önce
2022-07-11 13:59:05
11 Temmuz dolar neden yükseldi? 11 Temmuz'da (bayramda) piyasalar açık mı? 11 Temmuz dolar ne kadar oldu? Dolar bayramda neden yükseliyor?

11 Temmuz dolar neden yükseldi? 11 Temmuz'da (bayramda) piyasalar açık mı? 11 Temmuz dolar ne kadar oldu? Dolar bayramda neden yükseliyor? Kurban bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar tatilde ve dolayısıyla kapalı. Dolar kuru bayram tatilinde de dalgalı seyir izlemeye devam etti. Kurban bayramının 3. günü olan 11 Temmuz Pazartesi sabahına 17.24 TL seviyesinden başlayan dolar 13.50 sularında 17.37 TL'ye kadar çıktı.

8 Temmuz cuma günü dolar piyasası 17,27'den kapanış yapmıştı. Kurban bayramı ve hafta sonu tailine giren piyasalar tatile girmişti. Hafta sonunun bitmesi ile dolar kurunda yeniden dalgalı bir seyir hakim oldu.

11 Temmuz dolar neden yükseldi?

Dolar 11 Temmuz sabahı güne cuma günkü kapanışına yakın bir pozisyonda başladı. Dolar 17.24 TL'den hızlı bir yükselişle 17.37 TL seviyesine kadar çıktı. Dolar kurunda 11 Temmuz'da 13 kuruşa yakın bir artış yaşandı.

dolar_11_Temmuz

11 Temmuz Dolar ne kadar?

Dolar 11 Temmuz saat 14.05 sıralarında 17.37 TL'den işlem görüyor.

Dolar nedir?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiş, Birleşik Devletler'in resmî para birimidir. Dünya ticareti üzerinde en yaygın kullanılan para birimi olmasıyla da bilinir. Muhasebe, ticaret ve vergilendirme problemlerinin çözümü için 100 cente (¢) ve 1000 mille (₥) bölünmüştür. 31 Ocak 2019 itibarıyla dünyada dolaşımda yaklaşık 1,7 trilyon Amerikan doları olduğu tahmin ediliyor. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır.

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