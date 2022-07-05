Dolar neden yükseliyor? Dolar Temmuz'da yükselir mi düşer mi? Dolar Temmuz ayında ne olur? Dolar düşecek mi, çıkacak mı? Dolar uzun aradan sonra yeniden 17 TL'nin üstüne çıktı. BDDK'nın kredilerle ilgili aldığı karar sonrası hızlı bir düşüş evresine giren ve daha sonra yavaş yavaş toparlanan dolar kuru 5 Temmuz Salı günü 17.05 TL'yi gördü. Elinde doları olan vatandaşlar da Temmuz ayında doların nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Doların seyrine dair uzmanlardan kritik yorumlar geldi...

Dolar neden yükseliyor? Dolar Temmuz'da yükselir mi düşer mi? Dolar Temmuz ayında ne olur? Dolar düşecek mi, çıkacak mı? soruları dolarda yaşanan ani yükseliş sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

BDDK'nın kredilerle ilgili aldığı karar sonrası dolar TL karşısında hızla değer kabetmişti. 16.50 TL seviyelerinde sabitleyen dolar kuru son günlerde yönün yukarı çevirdi. Temmuz ayına girdiğimizde dolar yükselişini hızlandırdı. 5 Temmuz'da 17.05 seviyesini aşan dolar vatandaşları şaşırttı. Günümüzde pek çok yatırımcı ve vatandaş da doların ne olacağını merak ediyor. Peki dolar Temmuz ayında ne olur? Dolar Temmuz'da düşer mi yoksa çıkar mı? İşte dolara dair yorumlar...

Dolar neden yükseliyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile küresel piyasalar büyük bir kriz yaşadı. Avrupa piyasası ve para birimi de payına düşen darbeyi aldı. Euro dolar karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor. Euronun dolar karşısında 2022'nin başından bu yana en zayıf konumda. Euro/dolar paritesi bugün yüzde 1,3'ü aşan düşüşle 1,0282 seviyesini gördü. Eurodan kaçanların dolara yönelmesi doların bir miktar değerlenmesine neden oldu. Ayrıca ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı kararlarının da baskısı dolar üzerinde devam ediyor.

Dolar ne kadar yükseldi?

Dolar 5 Temmuz'da güne 16.80 TL seviyelerinden başladı. Hızlı bir yükseliş trendine giren dolar gün ortasında 17 TL sınırını aştı. Dolar 17.5'i gördükten sonra 17 TL sınırında yatay olarak hareket ediyor.

Dolar Temmuz'da yükselir mi düşer mi?

Dolar Temmuz ayına yükselişle başladı. Uzun aradan sonra yeniden 17 TL'yi aşan dolar yatırımcıları ve vatandaşları şaşırttı. Doların Temmu ayında nasıl bir seyir izleyeceğine dair para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten flaş analiz geldi. Memiş açıklamasında "Dolar endeksi 104.86 TL seviyesinde. Yani dolar ABD borsası kapalı olduğu için uluslararası piyasalarda herhangi bir hareketlenme içerisnde değil. Buna göre, yurt içi piyasalarda yüksek enflasyondan dolayı yine dolar/tl kuru kritik seviye olan 16.80 lira bandının üzerinde. Yine Temmuz ayındaki öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Yani, dolar/tl kurunda bu ay içerisinde takip edeceğimiz seviye geniş bir bant aralığı olan 16-17 lira." dedi.

Dolar Temmuz ayında ne olur?

Türkiye'nin ekonomi otoriteleri tarafından bir süredir baskı altında tutulmaya çalışılan dolar, yeniden hızlı yükselişine geçti. Doların 17 TL sınırına dayanmasını değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle anlattı: “Dolar endeksi 105 seviyesine çıktı, uluslararası piyasalarda değer kazanıyor. Euro/dolar paritesi değer kaybetmesi ve doların değer kazanması bizim gibi ülkelerde doları yükseltti. Gözlerimiz yarın açıklanacak Fed tutanaklarında ve ECB Başkanının açıklamalarında.Avrupa Merkez Bankası Temmuz'da 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidecek. Geç kalınan bir hamle. Daha önceden yapması gerekiyordu. Dolar 17 TL üzerine ataklar gerçekleştirse bile yatırım seviyesinde olduğunu düşünmüyorum”

Dolar düşecek mi, çıkacak mı?

Doların Temmuz ayında nasıl bir seyir izleyeceğini söylemek şu an için pek mümkün görülmüyor. Küresel ekonomide yaşanan çalkantı ve ülkelerin enflasyonla mücadele çabakarı doların seyrini etkileyecek.

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