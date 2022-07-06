Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar Temmuz'da ne olur? Temmuz dolar yükselir mi düşer mi? ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrası piyasalar oldukça hareketlendi. Dolar kuru yönünü yukarı çevirmiş ancak BDDK'dan gelen kredi hamlesi doların ateşini söndürmüştü. Temmuz ayına girdiğimizde dolar yeniden yükselişe geçti. Elinde doları olan ve dolar almak ve satmak isteyenler Temmuz ayında doların düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Temmuz'da dolar yükselecek mi düşecek mi? İşte dolara dair uzman yorumları...

Dolar ve altına yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde dolar yönünü yukarı çevirdi. Elinde doları olan yada dolarını satmak isteyen vatandaşlar dolardaki yükseliş karşısıda oldukça şaşkın. BDDK'nın faiz kararı sonrası dolarda meydana gelen hızlı düşüş kalıcı olamadı. Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselmeye devam edecek mi? Dolar Temmuz'da ne olur? Temmuz dolar yükselir mi düşer mi? soruları şu soralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Dolar neden yükseliyor?

Doların yükselmesi küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı. Dün Euro dolar karşısında son 20 yılın dibini gördü. Euro/dolar paritesi bugün yüzde 1,3'ü aşan düşüşle 1,0282 seviyesini gördü. Euo'da yaşanan hızlı düşüş yatırımcıları da panikletti. bu düşüş Aralık 2002 sonrasındaki dönemin dibi olarak kayıtlara geçti. Durum böyle olunca eurodan çıkışlar dolara yöneldi ve dolar değer kazanmaya başladı.

Dolar ne kadar yükseldi?

Dolar 1 Temmuz'da 16.70 TL seviyesindeydi. Dolar Temmuz ayı başlangıcı ile birlikte yükselişe geçti. 5 Temmuz'da 16.80 TL seviyesiyle işleme başlayan dolar 6 Temmuz sat 11.00 sıralarında 17.20 TL sınırını aştı.

Dolar yükselmeye devam edecek mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten doların geleceğine dair çarpıcı açıklamalar geldi. "Dolar 6 TL olacak" diyen ekonomist Batırel'i isim vermeden eleştiren Memiş şunları söyledi: "Lafa bakarmısın 'Çuvalla para gelecek' Böyle bir cümle kurmak, ne bileyim diyecek bir şey de bulamıyorum Çuvalla para ne demek? Tam mahalle dedi kosusu işi oldu, ayağa düştü bu işler. Sessiz olan akıllı arkadaşlarım Eylül-Ekim'e hazırlık yapıp işinize bakın. İlave yaparak yola devam..

Temmuz dolar yükselir mi düşer mi?

İslam Memiş açıklamasında doların bir yatırım aracı olmadığını söyedi. Memiş dolardan fazla kazandıran yatırımları da açıkladı ve doların önümüzdeki dönemdeki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş "Son 10-20 yıllık getirini inceleyin. Altın, borsa ve Euro'dan sonra 4.sırada. 17-18 lira aralığından dolar alınmaz. Eğer elimde dolarım varsa Euro, Sterlin, Altın veya Gümüş'den sepet yaparım. Zirve yapan ile değil, dip yapan ile ilgilenin." dedi.

NOT: Bu içerikte yer alan bilgiler uzman yorumudur ve yatırım tavsiyesi değildir.