1 ramazan pidesi kaç TL 2022? İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ankara'da ramazan pidesi kaç lira? Türkiye genelinde pide fiyatları

1 ramazan pidesi kaç TL 2022? Ramazanın gelmesinden sonra ramazan pidesi fiyatları merak konusu oldu. Her ilde gramaja, yumurtalı ve yumurtasız oluşuna göre fiyatlandırılan ramazan pidesinin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Peki İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ankara'da ramazan pidesi kaç lira? Türkiye genelinde pide fiyatları...

Ramazanın gelmesinden sonra ramazan pidesi fiyatları merak konusu oldu. Her ilde gramaja, yumurtalı ve yumurtasız oluşuna göre fiyatlandırılan ramazan pidesinin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Peki İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ankara'da ramazan pidesi kaç lira? Türkiye genelinde pide fiyatları...

1 ramazan pidesi kaç TL 2022?

Türkiye genelinde pide fiyatları değişkenlik gösteriyor. Gramajlara, yumurtalı ve yumurtasız oluşuna göre ramazan pidelerinin fiyatlarında değişkenlik yaşanıyor. Türkiye genelinde minimum 3 TL'den başlayan ramazan pideleri, satıldıkları yere göre 10 TL'ye kadar çıkabiliyor.

İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı ne kadar?

İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak. Geçen sene 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liraydı. Bu rakamlara göre bu sene Ramazan pidesinin gramajı küçülmüş, fiyatları artmış oldu.Halk ekmek bayilerinde 3 liradan satılacak.

Ankara'da ramazan pidesi kaç lira?

Ankara Fırıncılar Odası, 250 gram ramazan pidesini 5 TL'den, Ankara Pideciler Odası ise 300 gram ramazan pidesini 5 TL'den satacağını açıkladı.Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası da pide fırınlarında üretilecek olan 300 gram ramazan pidesinin 5 TL'den, 300 gram yumurtalı-susamlı ramazan pidesinin ise 6.5 TL'den satılacağını açıkladı.

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