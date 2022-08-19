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TIMETURK / EĞİTİM / Üniversite e-kayıt tarihi | Üniversite kayıtları ne zaman açılıyor? Üniversite kaydı için okula gitmek şart mı?

Üniversite e-kayıt tarihi | Üniversite kayıtları ne zaman açılıyor? Üniversite kaydı için okula gitmek şart mı?

Üniversite e-kayıt tarihi | Yerleştirme sonuçlarından sonra öğrencilerin e-kayıt yaptırarak okula devam edip etmeyeceğini teyit ettirmesi gerekir. Oluşan kayıtlara göre de ek tercihler için kılavuz oluşturulacak. Peki ama e-kayıt yaptıramayan ne yapacak? Üniversite kayıtları ne zaman açılıyor? Üniversite kaydı için okula gitmek şart mı? İşte merak edilen kayıt detayları..

2 Saat Önce
2022-08-19 16:46:59
Üniversite e-kayıt tarihi | Üniversite kayıtları ne zaman açılıyor? Üniversite kaydı için okula gitmek şart mı?

Yerleştirme sonuçlarından sonra öğrencilerin e-kayıt yaptırarak okula devam edip etmeyeceğini teyit ettirmesi gerekir. Oluşan kayıtlara göre de ek tercihler için kılavuz oluşturulacak. Peki ama e-kayıt yaptıramayan ne yapacak? Üniversite kayıtları ne zaman açılıyor? Üniversite kaydı için okula gitmek şart mı? İşte merak edilen kayıt detayları..

Üniversite e-kayıt tarihi

Üniversite kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt için, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yaparlar.

e-Kayıt ücretli mi?

Üniversite kaydının ilk aşaması olan e-kayıt, ücretsiz olarak yapılmaktadır. Öğrencinin herhangi bir ödeme yapması gerekmemektedir.

Üniversite kaydı için okula gitmek şart mı?

e-Kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin ders kaydı aşamasına kadar ekstra belge teslim etmesine gerek duyulmuyor. Öğrencinin bizzat başvuru yapması gerekmiyor. Fakat e-kayıt yaptıramayan ve okul tarafından ders kaydı sonrası belge istenmesi durumlarında okula müracat etmek gerekmektedir.

Her üniversite kaydı farklılık göstermektedir. En verimli sonuç için kayıtlı olduğunuz okulun öğrenci işleri ile temasa geçmelisiniz.

Üniversite kayıtları ne zaman açılıyor?

Üniversite kayıtları 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Detaylar için okulunuzun öğrenci işleri ile irtibata geçmelisinzi.

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