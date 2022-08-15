YKS kazanan öğrenciler ek tercih yapabilir mi? İstemediği üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

YKS kazanan öğrenciler ek tercih yapabilir mi? Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, istemediği bölüm gelen öğrenciler, yeni bir tercih yolu arar oldu. Peki istemediği üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek tercihleri kim yapıyor, kaç kez yapılıyor? İşte detaylar...