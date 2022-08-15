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YKS kazanan öğrenciler ek tercih yapabilir mi? İstemediği üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

YKS kazanan öğrenciler ek tercih yapabilir mi? Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, istemediği bölüm gelen öğrenciler, yeni bir tercih yolu arar oldu. Peki istemediği üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek tercihleri kim yapıyor, kaç kez yapılıyor? İşte detaylar...

25 Dakika Önce
2022-08-15 21:24:30
YKS kazanan öğrenciler ek tercih yapabilir mi? İstemediği üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, istemediği bölüm gelen öğrenciler, yeni bir tercih yolu arar oldu. Peki istemediği üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek tercihleri kim yapıyor, kaç kez yapılıyor? İşte detaylar...

YKS kazanan öğrenciler ek tercih yapabilir mi?

İstemediği üniversiteye yerleşen öğrencilerin akıllarına ek tercih geliyor. Bu kapsamda yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek tercihe başvuru yapamazlar.

Dolayısıyla öğrenciler ya kayıt yaptırmalı ya da seneye tekrar sınava girmelidir.

Ek tercih kimleri kapsar?

Üniversite tercihi yapan fakat yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih yapabilirler.

Kaç ek tercih yapılır?

Ek tercih yapacak olan adayların 24 tercih hakkı bulunmaktadır.

YKS sonuçlarıyla kaç aday üniversiteye yerleşti? YKS yerleşemeyenler ek tercihi ne zaman yapacak?
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