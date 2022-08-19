Üniversite boş kontenjanlar | 2022 ek tercih üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Üniversite boş kontenjanlar | Üniversiteye yerleşemeyenler ek tercihleri bekliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar boş kontenjanlar hakkında açıklama yaptı. Peki 2022 ek tercih üniversite kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

Üniversiteye yerleşemeyenler ek tercihleri bekliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar boş kontenjanlar hakkında açıklama yaptı. Peki 2022 ek tercih üniversite kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

Üniversite boş kontenjanlar

Üniversite kayıtları 26 Ağustos tarihinde sona eriyor. Buna göre; üniversite boş kontenjanlarının en erken 29 Ağustos'ta açıklanacağı bekleniyor.

Üniversite kontenjan açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite boş kontenjanları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99'u doldu.

KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü."