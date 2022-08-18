Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için okula gitmeye gerek var mı?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Üniversite kazanan öğrenciler kayıt tarihlerini bekliyor. Milyonlarca öğrenci e-kayıt işlemleri için gün sayıyor. Peki ama e-kayıt ve kayıt işlemleri için hangi günler belirlendi? Üniversite kayıtları için okula gitmeye gerek var mı? Üniversite kaydı için ne gerekli, kayıt nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar!

Üniversite kazanan öğrenciler kayıt tarihlerini bekliyor. Milyonlarca öğrenci e-kayıt işlemleri için gün sayıyor. Peki ama e-kayıt ve kayıt işlemleri için hangi günler belirlendi? Üniversite kayıtları için okula gitmeye gerek var mı? Üniversite kaydı için ne gerekli, kayıt nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar!

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Üniversite kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt için, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yaparlar.

Üniversite kayıtları için okula gitmeye gerek var mı?

e-Kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin ders kaydı aşamasına kadar ekstra belge teslim etmesine gerek duyulmuyor. Öğrencinin bizzat başvuru yapması gerekmiyor. Fakat e-kayıt yaptıramayan ve okul tarafından ders kaydı sonrası belge istenmesi durumlarında okula müracat etmek gerekmektedir.

Her üniversite kaydı farklılık göstermektedir. En verimli sonuç için kayıtlı olduğunuz okulun öğrenci işleri ile temasa geçmelisiniz.

Ek tercihler ne zaman başlayacak?

Üniversite başvurularının bitmesinin ardından ek tercih dönemine giriliyor. Üniversite kayıtları 26 Ağustos tarihinde bitecek. YKS ek tercihlerin 26 Ağustos tarihinden sonra başlaması bekleniyor.