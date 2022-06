Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi? Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi? (İlkokul, Ortaokul, Lise)

Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi? Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi? İlkokul, Ortaokul ve Lise karnesinde 2 olana teşekkür verilir mi? Eğitim öğretim yılının sonlarına doğru gelindikçe öğrenciler not ortalaması hesabı yapmaya başladı. Notları iyi olan ancak Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler kendilerine teşekkür yada takdir belgesi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekiyor. Peki karnede 2 olursa teşekkür belgesi alınır mı?

Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi? Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi? İlkokul, Ortaokul ve Lise karnesinde 2 olana teşekkür verilir mi? Eğitim öğretim yılının sonlarına doğru gelindikçe öğrenciler not ortalaması hesabı yapmaya başladı. Notları iyi olan ancak Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler kendilerine teşekkür yada takdir belgesi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekiyor. Peki karnede 2 olursa teşekkür belgesi alınır mı?

Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi? Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi? İlkokul, Ortaokul ve Lisede karnesinde 2 olana teşekkür verilir mi? Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında tüm kademerlerde yüz yüze yapılacak şekilde başladı. Yüz yüze eğitimlerde bir yıl geride kaldı. Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem karnesini 17 Haziran'da alcak. Karne heyecanı yaşıyan öğrenciler şimdiden teşekkür belgesi ve takdir belgesi hesapları da yapmaya başladı. Karnesinde 2 olan öğrencilere takdir belgesi ve teşekkür belgesi verilir mi? soruları şu sıralar pek çok öğrenci ve veli tarafından internette araştırılıyor.

Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi?

Karnesinde 2 olan öğrencilerin teşekkür belgesi ve takdir belgesi almasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi 2 olunca teşekkür verilir mi?

Takdir belgesi ve Teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da sağlanması gerekiyor. Bunun dışında öğrencilerin karnesinde Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrencilere teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.

Teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

Öncelikle takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00-84,99 arasında olması gerekiyor.

Takdir belgesi kaç puanla alınır?

Takdir belgesi almak için de karnede zayıf ders olmamalı. Ayrıca Türkçe ve Matematik derslerinin de en az 3 olması gerekiyor. Takdir alabilmek için dönem sonu ortalamanın 85,00 ve daha yukarı olması gerekiyor.

Takdir belgesi ve Teşekkür belgesi hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur. Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır. .