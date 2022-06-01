Şahan Gökbakar'dan bebek sahilindeki olaya tuhaf yorum
Sosyal medyada gündem olan bir çiftin Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girdiği anlara Şahan Gökbakar'dan da yorum geldi. Gökbakar 'İstanbul boğazında yaz aylarının coşkusu yaşanıyor' ifadelerini kullandı
2022-06-01 15:01:12
İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde bir erkek ve kadının herkesi içinde cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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