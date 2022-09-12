İzne çıkan öğretmenden kırtasiye parası geri alınır mı, kesilir mi? Ücretli ve ücretsiz izine ayırılan öğretmenden kırtasiye parası (eğitime hazırlık ödeneği) geri ödenir mi? soruları her yeni eğitim öğretim yılının başında izine ayrılmayı düşünen öğretmenler tarafından soruluyor. Bilindiği üzere Eylül ayında öğretmenlere kırtasiye parası yatırılıyor. Eylül ayından sonra izine çıkmayı düşünen öğretmenler kırtasiye parsının (eğitime hazırlık ödeneği) geri yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyordu. Çok konuşulan konuya MEB'den yanıt geldi.

İzne çıkan öğretmenden kırtasiye parası geri alınır mı, kesilir mi? Ücretli ve ücretsiz izine ayırılan öğretmenden kırtasiye parası (eğitime hazırlık ödeneği) geri ödenir mi? soruları her yeni eğitim öğretim yılının başında izine ayrılmayı düşünen öğretmenler tarafından soruluyor. Bilindiği üzere Eylül ayında öğretmenlere kırtasiye parası yatırılıyor. Eylül ayından sonra izine çıkmayı düşünen öğretmenler kırtasiye parsının (eğitime hazırlık ödeneği) geri yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyordu. Çok konuşulan konuya MEB'den yanıt geldi.

Her eğitim öğretim yılının başında öğretmenlere belli oranlarda kırtasiye parası verilmektedir. Kırtasiye parası ile öğretmenlerin kırtasiye masraflarının bir kısmının giderilmesi hedefleniyor. Öğretmenler Eylül ayından sonra ücretli yada ücretsiz izne ayrıldıklarında kırtasiye parasının kendilerinden kesilip kesilmeyeceğini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 03.01.2020 tarih ve 160908 sayılı yazılarıyla, Eylül ayında görevde iken, sonraki aylarda ücretsiz izine ayrılan, istifa eden veya naklen başka bir kuruma atanan öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin geri alınıp alınamayacağı sorusunu cevaplandırdı.

İzne çıkan öğretmenden kırtasiye parası geri alınır mı, kesilir mi?

MEB'den gelen açıklamada ücretli yada ücretsiz izne çıkan öğretmenlerden kırtasiye parasının geri alınmaaycağı açıklandı. Kırtasiye parası alan öğretmenler daha sonra izine ayrılırsa bu ücret onlardan geri alınmaz yada kesinti yapılmaz.

Ücretli ve ücretsiz izine ayırılan öğretmenden kırtasiye parası (eğitime hazırlık ödeneği) geri ödenir mi?

MEB bu yazısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinde; "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, öğretmenlere öğretim yılının başladığı ay içinde eğitim ve öğretim yılına hazırlanmaları amacıyla ödenen söz konusu öğretim yılına hazırlık ödeneği, kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olan mevzuata aykırı bir işlem olmaması nedeniyle kamu zararı unsurlarını taşımamaktadır.

Açıklamasında bulunmuştur. Bu açıklamalara göre; eylül ayında görevde iken, sonraki aylarda ücretsiz izine ayrılan, istifa eden veya naklen başka bir kuruma atanan öğretmenlerden öğretim yılına hazırlık ödeneği geri alınamaz.