Gönül Dağı son bölüm izle | TRT 1 Gönül Dağı 67.bölüm tek parça full HD izle
Gönül Dağı son bölüm izle | Dilek karakterinin Gönül Dağı dizisinde ayrılmasının ardından dengeler değişti. Yeni bölüm heyecanla takip ediliyor. Dijital ortamda Gönül Dağı 57.bölümü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. TRT 1 Gönül Dağı 67.bölüm tek parça full HD izle!
2022-09-12 09:54:06
Dilek karakterinin Gönül Dağı dizisinde ayrılmasının ardından dengeler değişti. Yeni bölüm heyecanla takip ediliyor. Dijital ortamda Gönül Dağı 57.bölümü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. TRT 1 Gönül Dağı 67.bölüm tek parça full HD izle!
Gönül Dağı son bölüm izle
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Gönül Dağı 67.bölüm konusu
Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir
Gönül Dağı oyuncu kadrosu
Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.
Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir, vefat etti.
Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.
Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.
Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.
Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.
Gönül Dağı nerede çekiliyor?
Gönül Dağı dizisnin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, gerçekte Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.
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