Kırtasiye parası yattı mı? Bugün öğretmen kırtasiye parası yatacak mı? İstanbul-İzmir-Ankara 2022-2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? 12 Eylül'de 18 milyon öğrenci ile birlikte bir milyona yakın öğretmen için de 2022-2023 eğitim öğretim yılı resmen başladı. Öğretmenler yeni dönem için kırtasiye harcamalarına başladı. Öğretmenlerin eğitim öğretim masraflarını en aza indirmek için verilen kırtasiye parasının da ne zaman hesaplara yatacağı merakla bekleniyordu. MEB'den sevindiren açıklama geldi.

Temmuz ayında maaşlarına yüzde 42 oranında zam alan öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına başladı. 12 Eylül'de ilk ders zili ile birlikte öğrencileri ile buluşan öğretmenler bir yandan da yeni dönem için kırtasiye ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmenlerin giderleri de katlanarak arttı. Öğretmenlerin uzun zamandır beklediği kırtasiye parası (eğitim öğretim ödeneği) ile ilgili MEB'den önemli bir duyuru geldi.

Kırtasiye parası yattı mı?

Kırtasiye parası henüz hesaplara yatmadı. Kırtasiye parasının 12 Eylül'den itibaren öğretmen hesaplarına geçmesi bekleniyor. Milli Eğtiim Bakanlığı'nda görevli 1 milyona yakın öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kırtasiye parasının ödenip ödenmediğini merak ediyordu. Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

Bugün öğretmen kırtasiye parası yatacak mı?

Kırtasiye parasına dair araştırmalar devam ediyor. Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına başladı ve kırtasiye masraflarının karşılanması için kırtasiuye parasının yatmasını bekliyor. Kırtasiye parasının 12 Eylül'den itibaren ilerleyen günlerde öğretmen hesaplarına yatırılması bekleniyor. Kırtasiye parası il ve ilçeye göre değişik zamanlarda hesaplara yatabilir.

İstanbul-İzmir-Ankara 2022-2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar?

Eğitim öğertime hazırlık ödeni olarak bilinen kırtasiye parası İstanbul-İzmir ve Ankara'da görevli yüz binlerce öğretmen tarafından merakla bekleniyor. Kırtasiye parası her ilde farkı zamanlarda hesaplara yatabilir.

2022-2023 kırtasiye parası ne kadar?

Bu sene öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yatacak. Öğretmen maaşlarına gelen yüzde 42 zam kırtasiye parasını kapsamıyor.

Kırtasiye parası kimlere verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.