Aöf sistemi nasıl işlemektedir? Aöf iletişim bölümü nasıl bir bölümdür? Öğrencilik ve sınav süreci nasıl işlemektedir?

Son yıllarda pek çok öğrenci ikinci üniversite, açık ve uzaktan eğitim sayesinde üniversitelerden mezun olmakta ve üstelik bunu devam zorunluluğu olmayan online dersler üzerinden takip ederek gerçekleştirmiş durumda. Milyonlarca öğrenci bu sayede İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden mezun olabilmektedir. Bu sayede hayat boyu sürekli eğitim teşvik edilmekte, toplumun her kesiminden, her yaştan insan eğitime kolay ve rahat bir şekilde erişebilmektedir. Peki Aöf sistemi nasıl işlemektedir? Aöf iletişim bölümü nasıl bir bölümdür? Öğrencilik ve sınav süreci nasıl işlemektedir?

Açıköğretim Fakültesi nedir?

Açıköğretim Fakültesi, ilk kez 1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. Açıköğretim sisteminin bilinmeyen bir yanı da, Aöf öğrencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmiş üniversitelerde dersler verilmektedir. Aöf öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte yada geçememektedir. Fakat açıköğretim fakültesi son yıllarda kredili sisteme geçmektedir, kredili sistemde ise yıl bahar ve güz olarak iki döneme ayrılır, her dönemde de vize ve final olarak iki sınav yapılmaktadır, bütünleme sınavı kredili sistemde bulunmaz.

Anadolu üniversitesi iletişim bölümü tarihsel gelişimi nasıldır?

Medya ve İletişim Önlisans Programının amacı, yerel, bölgesel ya da ulusal medya kuruluşlarında ve şirketlerin kurumsal iletişim birimlerinde çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve gereksinilen insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk defa 1977-78 eğitim yılında öğrenci kabul etmiştir. İlk başlarda sadece sinema ve televizyon alanlarında eğitim verdiği için adı Sinema ve Televizyon Yüksekokulu olarak değiştirilen okul, 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Televizyonla Eğitim ve Öğretim Fakültesi olmuştur. Bir yıl sonra da ilk kez iletişim sözcüğü bir bilim kuruluşunun adına girmiş ve okul İletişim Bilimleri Fakültesi olarak sinema ve televizyon konusunda eğitim vermeye başlamıştır. İletişim Bilimleri Fakültesine 1982 yılında Sinema-Televizyon dışında İletişim Sanatları, Basım ve Yayımcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması gibi farklı bölümler eklenmiştir. Yeni yapılanma içinde Açıköğretim Fakültesi'ne bağlanmıştır. 1991 yılında, “İletişim Bilimleri Yüksekokulu” olarak Anadolu Üniversitesi çatısı altında yeni bir kimlik kazanırken, 1992 yılında bu kez "İletişim Bilimleri Fakültesi' olarak yeni statüsüne kavuşmuştur. 2001-2002 öğretim yılında yeniden yapılanma ile İletişim Sanatları Bölümünün adı Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık Bölümü'nün adı Basın ve Yayın olarak değiştirilmiş, 2002-2003 öğretim yılında da Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü kaldırılmış İletişim Bölümü eğitim hayatına başlamıştır. 2008-2009 öğretim yılında Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü'nün adı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olarak değiştirilmiştir. 2011-2012 öğretim yılında İletişim Bölümü'nün adı İletişim Tasarımı ve Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Fakültede 2020-2021 Güz Dönemi itibariyle Fakültemizde 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 22 Profesör, 23 Doçent, 20 Dr.Öğretim Üyesi, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 10 Öğretim Görevlisi ve 47 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 122 öğretim elemanımız görev yapmaktadır. Yukarıda adı geçen dört bölümde toplam hazırlık öğrencisi dahil 1891 öğrenci öğrenim görmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.