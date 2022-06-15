2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri | YKS yedek gözetmen ücreti ne kadar? YKS gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? ÖSYM sınavlarına her yıl milyonlarca kişi katılıyor. Merkezi olarak yapılan sınavlarda öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor. Gözetmen, Yedek gözetmen ve Salon başkanı olarak sınav görevlisi olan öğretmenler ne kadar ücret alacaklarını merak edip araştırıyor.

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri | YKS yedek gözetmen ücreti ne kadar? YKS gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? Milyonlarca kişinin ter döktüğü ÖSYM sınavlarının hatasız işeliyişinde büyük rol oynayan sınav görevlileri 2022 yılında sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. ÖSYM sınavlarında yer alan öğretmenler aynı zamanda bütçelerine de katkı sağlıyor. Sınav görevli ücretleri her yıl belli oranlarda yeniden düzenleniyor. ÖSYM bünyesinde yapılan sınavlarda yedek gözetmen, gözetmen, salon başkanı ve bina sorumlusu olan sınav görevlilerine ödenecek ücret belli oldu.

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri

2022 yılında ÖSYM bünyesinde yapılacak olan sınavlarda yüz binlerce öğretmen sınav görevlisi olarak yer alacak. 2022 ÖSYM sınav görevlerinde güncelleme yapıldı. İşte güncel ÖSYM sınav görevli ücretleri;

ÖSYM Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 265 TL

ÖSYM Yedek Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 228 TL

ÖSYM Yardımcı Engelli Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 397TL

ÖSYM Salon Başkanı Sınav Görevli ücreti: 315 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Sınav Görevli ücreti: 590 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 315 TL

YKS yedek gözetmen ücreti ne kadar?

2022 yılında yapılan YKS sınavında yedek gözetmen olarak sınav görevi alan bir öğretmenin hesabına 228 TL'ye yakın bir ücret yatacak. Ödenecek ücretlerde küçük değişiklikler yaşanabilir.

YKS gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücreti kaç TL?

YKS sınavında gözetmen, salon başkanı sınav görevlisi olarak yer alan öğretmenler şimdiden hesaplarına ne kadar ücret yatacağını araştırmaya başladı. ÖSYM sınavlarında gözetmen olanlara 265 TL, salon başkanı olanlara da 315 TL ücret ödenecek.

MEB E-Sınav görevli ücreti ne kadar? 2022

MEB büyesinde yapılan E-Sınavlarda da öğretmenler sınav görevlisi olarak yer alabiliyor. İşte 2022 MEB E-Sınav görevli ücretleri (Gözetmen-İzleme Sorumlusu-Sınav Başkanı)

E-Sınav Başkan 258 TL %15

E-Sınav Gözetmen 238 TL %15

E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL %15

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Sınav görevi nedir?

ÖSYM, MEB, AÖF gibi merkezi sınavların sağlıklı işlemesi adına öğretmenler sınavlarda çeşitli görevleri üstleniyorlar. Öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev almasına sınav görevi deniyor. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yer alan kamu personellerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi de yapılıyor.