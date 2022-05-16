ÖSYM sınav görevi ücreti 2022 | YKS sınav görevli ücreti ne kadar? Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon başkanı, Bina Sorumlusu sınav görevli ücreti kaç TL? ÖSYM her yıl onlarca sınav yapıyor ve bu sınavlar Türkiye'den milyonlarca aday katılıyor. ÖSYM'nin sınavlarında öğretmenler ve kamu görevlileri sınav görevlisi olarak yer alabiliyor. Sınav görevi alarak hem bütçelerine katkı sağlayan öğretmenler hem de sınavların sağlıklı işlemesine katkı sağlıyor. 2022 yılında Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon başkanı, Bina Sorumlusu sınav görevi çıkan öğretmenler hesaplarına ne kadar ücret yatacağını merak ediyor. İşte 2022 güncel sınav görevli ücretleri...

ÖSYM sınav görevi ücreti 2022 | YKS sınav görevli ücreti ne kadar? Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon başkanı, Bina Sorumlusu sınav görevli ücreti kaç TL? ÖSYM her yıl onlarca sınav yapıyor ve bu sınavlar Türkiye'den milyonlarca aday katılıyor. ÖSYM'nin sınavlarında öğretmenler ve kamu görevlileri sınav görevlisi olarak yer alabiliyor. Sınav görevi alarak hem bütçelerine katkı sağlayan öğretmenler hem de sınavların sağlıklı işlemesine katkı sağlıyor. 2022 yılında Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon başkanı, Bina Sorumlusu sınav görevi çıkan öğretmenler hesaplarına ne kadar ücret yatacağını merak ediyor. İşte 2022 güncel sınav görevli ücretleri...

Milyonlarca öğrenci 2022 yılında ÖSYM sınavlarında ter dökecek. Türkiye'de merkezi sınavların yapılmasında öncülük eden kurum olan ÖSYM'nin sınavlarında kamu görevlileri de sınav görevlisi olarak yer alabiliyor. ÖSYM sınavlarının kusursuz yapılmasında büyük öneme sahip olan sınav görevlilerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi de yapılıyor. ÖSYM sınavlarında gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi pek çok alanda sınav görevi hizmeti veriliyor. Öğretmenler 2022 yılında sınav görevi ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

ÖSYM sınav görevi ücreti 2022

2022 yılında ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zam sonrası öğretmenlere 2022 yılında ödenecek sınav görevli ücretleri şu şekilde oldu;

ÖSYM Gözetmen sınav görevi ücreti: 210 TL %15

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 250 TL %15

ÖSYM Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL %15

ÖSYM Bina Sınav Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti 397 TL %15

YKS sınav görevli ücreti ne kadar?

Sınavlarda çoğunluklu olarak gözetmen ve yedek gözetmen görevi çıkan öğretmenler bazem de salon başkanı olarak ÖSYM sınavlarında yer alıyor. İşte 2022 sınav görevli ücretleri;

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:17,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL

MEB sınav görevli ücreti ne kadar? (Gözetmen-Yedek gözetmen)

MEB - %15 Bina Yöneticisi 377 TL

MEB - %15 Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL

MEB - %15 Salon Başkanı 327 TL

MEB - %15 Gözetmen 317ť

MEB - %15 Yedek Gözetmen 238 TL

MEB - %15 Engelli Gözetmen 397 TL

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Açıköğretim (AUGİS) sınav görevli ücretleri ne kadar?

ANADOLU AÖF - %15 Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

ANADOLU AÖF - %15 Bina Yöneticisi 230 TL

ANADOLU AÖF - %15 Salon Başkanı 200 TL

ANADOLU AÖF - %15 Gözetmen 170 TL

ANADOLU AÖF - %15 Yedek Gözetmen -

ANADOLU AÖF - %15 Engelli Gözetmen - TL

ATA AÖF 2022 sınav görevli ücretleri (Gözetmen-Yedek Gözetmen)

ATA AÖF - %15 Gözetmen 200 TL

ATA AÖF - %15 Yedek Gözetmen 170

2022 MEB E-sınav görevli ücreti ne kadar?

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

MEB sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle MEB ehliyet e-sınavında görev alanlar uzun süre ücret ödemelerinin yapılmaması üzerine tedirgin oluyor. E-sınav ücretleri 1 ay ile 1.5 ay sonra hesaplara yatırılıyor.

ÖSYM Nüfus Müdürlüğü Personeli ücreti 2022

Her yıl olduğu gibi bu sene de ÖSYM ve MEB sınavları için ödenecek ücretlerde güncellemeye gidildi. ÖSYM Nüfus Müdürlüğü Personeli için ödenecek ücret de 2022'de 198 TL olacak.