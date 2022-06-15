Öğretmen YKS sınav görevli ücreti 2022 | YKS gözetmen, yedek gözetmen sınav görevi ücreti ne kadar? ÖSYM YKS (AYT-TYT) salon başkanı görevli ücreti kaç TL? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS sınavına 2022 yılında yine milyonlarca aday katılacak. İki oturumda yapılacak olan YKS sınavında binlerce öğretmen de sınav görevlisi olarak yer alacak. Sınavların aksamadan yapılmasında üzerlerine büyük bir yük düşen öğretmenler sınav görevi ile bütçelerine ek gelir de sağlıyor. Peki 2022 ÖSYM öğretmen sınav görevli ücretleri ne kadar?

Tüm ülke genelinde milyonlarca adayın katılacağı YKS sınavında kamu personelleri de sınav görevlisi olarak yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan ve ÖSYM'nin en yoğun sınavlarından olan YKS sınavında öğretmenlere de büyük iş düşüyor. Gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi alanlarda sınav görevine getirilen öğretmenler sınavların eksiksiz, aksamadan yapılması için büyük çaba sarf ediyor. Öğretmenler sınav görevi ile belli bir ücreti almaya da hak kazanıyor. Peki 2022 YKS sınavında öğretmen sınav görevi ücretleri ne kadar?

Öğretmen YKS sınav görevli ücreti 2022

2022 yılında öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte sınav görevli ücretlerine de zam yapıldı. ÖSYM sınavlarında görevli olarak yer alan öğretmenler aşağıdaki ücretleri alacaktır;

YKS Gözetmen ücreti: 210 TL

YKS Yedek Gözetmen ücreti 200 TL

YKS Salon Başkanı ücreti: 250 TL

YKS Bina Sınav Sorumlusu ücreti 397 TL

YKS gözetmen, yedek gözetmen sınav görevi ücreti ne kadar?

YKS sınavında milyonlarca öğrenci gibi yüz binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer alacak. Öğretmen 2022 YKS sınav görevli ücretleri ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bıuna göre Gözetmen olarak sınav görevinde yer alan bir öğretmen 210 lira gibi bir ücret alacak. Yedek Gözetmen olarak sınav görevlisi olan bir kişi ise 200 TL civarı bir ücret alacak. Salon Başkanı 250 TL, Bina Sınav Sorumlusu ise 400 TL'ye yakın bir ücret alacak.

YKS sınav görevli ücretleri ne zaman hesaba yatar?

YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içinde sınav görevli ücretleri hesaplara yatırılır. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

YKS sınavında kaç sınav görevlisi olcak?

ÖSYM Başklanı Halis Aygün, YKS sınavına dair yaptığı açıklamada sınavda görev alacak kişi sayısını açıkladı. Aygün açıklamasında şunları belirtti "TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."