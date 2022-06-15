YKS öğretmen sınav görevli ücreti ne zaman yatar? YKS sınav görevi kaç gün sonra ödenir? YKS (gözetmen, yedek gözetmen) sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. TYT-AYT ve YDT alanında milyonlarca öğrenci sınavda ter dökecek. 2022 YKS sınavında yüz binlerce öğretmen de sınav görevlisi olarak yer alacak. YKS sınav görevi alan öğretmenler ücretin ne zaman hesaplara yatacağını merak edip araştırıyor. Peki 2022 YKS sınav görevli ücretleri ne kadar?

YKS öğretmen sınav görevi ücreti ne zaman yatar? YKS sınav görevi kaç gün sonra ödenir? YKS (gözetmen, yedek gözetmen) sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. TYT-AYT ve YDT alanında milyonlarca öğrenci sınavda ter dökecek. 2022 YKS sınavında yüz binlerce öğretmen de sınav görevlisi olarak yer alacak. YKS sınav görevi alan öğretmenler ücretin ne zaman hesaplara yatacağını merak edip araştırıyor. Peki 2022 YKS sınav görevli ücretleri ne kadar?

2022 YKS sınavına bu sene rekor sayılabilecek bir sayıda katılım olması bekleniyor. ÖSYM Başkanı Aygün 2022 yılında YKS sınavında başvuru yapanların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu açıkladı. Geçen seneye göre YKS'ye başvu yapanların sayısında 635 bin 522 adaylık bir artış söz konusu. YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de sınav görevlisi olarak YKS'de yer alacak. Sınavın hatasız yapılması açısından büyük bir role sahip olan öğretmenler sınav görevi ile bütçelerine de ek katkı sağlıyor. 2022 YKS sınav görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor.

2022 YKS öğretmen sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

YKS sınav görevi kaç gün sonra ödenir?

Öğretmen sınav görevli ücretlerinin tam olarak hangi gün yatacağına dair henüz resmi bir duyuru gelmedi. İlerleyen günlerde konuya dair bir duyuru gelebilir.

YKS (gözetmen, yedek gözetmen) sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 yılında ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zam sonrası öğretmenlere 2022 yılında ödenecek sınav görevli ücretleri şu şekilde oldu;

ÖSYM Gözetmen sınav görevi ücreti: 210 TL %15

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 250 TL %15

ÖSYM Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL %15

ÖSYM Bina Sınav Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti 397 TL %15

2022 MEB E-Sınav görevli ücreti ne kadar?

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

MEB sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle MEB ehliyet e-sınavında görev alanlar uzun süre ücret ödemelerinin yapılmaması üzerine tedirgin oluyor. E-sınav ücretleri 1 ay ile 1.5 ay sonra hesaplara yatırılıyor.

MEB LGS sınav görevli ücreti ne kadar? (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı)

LGS Gözetmen 317 TL %15

LGS Yedek Gözetmen 238 TL %15

LGS Salon Başkanı 327 TL %15

LGS Bina Yöneticisi 377 TL %15

LGS Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL %15

LGS Engelli Gözetmen 397 TL %15

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

MEB E-Sınav görevli ücreti ne kadar? 2022

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Açıköğretim (AUGİS) ANADOLU AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar?

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

Bina Yöneticisi 230 TL

Salon Başkanı 200 TL

Gözetmen 170 TL

ATA AÖF 2022 sınav görevli ücretleri

ATA AÖF Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL

ATA AÖF Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 170

Sınav görevi nedir?

Genellikle öğretmenler ve bazı kamu personelleri ÖSYM ve MEB gibi sınav yapan kurumların sistemlerinden sınav görevi isteyebiliyor. Sınav görevine katılan öğretmenler sınavların hatasız yapılmasını sğlıyor. Sınav salonunun düzeni ve disiplininden de sorumlu olan sınav görevlileri sıanvı tamamladıklarında belli bir ücreti hak eder.