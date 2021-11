Ünlü oyuncu Chris Pratt hayranlarını öfkelendirdi

Amerikalı ünlü dizi ve sinema oyuncusu Chris Pratt, son yaptığı Instagram paylaşımıyla hayranlarını öfkelendirdi.

Daha çok televizyon dizileri Parks and Recreation'daki Andy Dwyer ve Everwood'daki Harold Brighton "Bright" Abbott rolleriyle bilinen Amerikalı ünlü dizi ve sinema oyuncusu Chris Pratt, son yaptığı Instagram paylaşımıyla tepki topladı.

Pratt'in ikinci eşinin fotoğrafını paylaşarak "sağlıklı bir kız çocuğu" için kendisine teşekkür etmesi pek çok kişinin Pratt'in eski eşi Anna Faris ile sağlık sorunları yaşayan oğlunu desteklemesine yol açtı.

Chris Pratt, 4 Kasım Perşembe günü tartışma yaratan bir Instagram gönderisi paylaştı. Pratt, aldığı tepkilerden sonra cuma gününe üzgün ve depresif bir şekilde uyandığını söyledi.

42 yaşındaki Guardians of the Galaxy yıldızı, 2019'da evlendiği Katherine Schwarzenegger'in doğum gününü bir Instagram gönderisinde ‘sağlıklı' bir kız çocuğu verdiği için teşekkür ederek kutladı. Ancak Pratt'in “sağlıklı” vurgusu, ilk eşi Anna Faris ile sağlık sorunları yaşayan bir oğlunun olmasını bilenlerin öfkesine neden oldu. Pratt'in paylaşımı, binlerce beğeni toplasa da yorumlar arasında sert eleştiriler daha çok dikkat çekti.

Pratt, ertesi gün Hikayeler'e bir seri video ekleyerek hislerini aktarırken üzgün ve depresif hissettiğinden ve bu durumdan kurtulmak için ormanda koştuğundan, spor yaptığından bahsetti. Bu durum, daha fazla tepkiye neden oldu.

Ünlü oyuncu 2019 yılında Arnold Schwarzenegger'in kızı Katherine Schwarzenegger ile evlenmeden önce Korkunç Bir Film ile ünlenen Anna Farris ile evliydi ve çiftin bu evlilikten bir de oğulları olmuştu. Jack Pratt, iki ay erken doğdu, dünyaya geldiğinde sadece üç kiloydu ve şiddetli bir beyin kanaması geçirdi.

Jack, birkaç fıtık ve göz ameliyatı geçirdi ve ayrıca küçük bir kalp sorunu vardı. Hâlâ da görme ve bacak kaslarıyla ilgili sorunları var.

Pratt'in paylaşımından sonra sosyal medyada pek çok kullanıcı Anna Farris ve Jack Pratt'e destek oldu.

Chris Pratt kimdir?

Chris Pratt, 21 Haziran 1979 tarihinde Virginia, Minnesota, ABD'de dünyaya geldi. Asıl adı Christopher Michael Pratt'dır. Cully ve Angie adlarında kendinden büyük kardeşleri vardır. Lake Stevens, Washington'da büyüdü. Lake Stevens High School'da okuyarak mezun oldu.

Sonrasında yerel bir üniversitee başlayan Pratt, bir dönem sonrasında okulu bırakma kararı almıştır. Okulu bıraktıktan sonra bir dönem striptizci olarak çalışan Pratt, Maui'de evsiz kalmıştır. Daha sonra 19 yaşındayken, Maui'de Bubba Gump Shrimp Company adlı bir restoranda garsonluk yaparken, aktris ve yönetmen Rae Dawn Chong tarafından keşfedilmiştir.

Maui, Hawai'deki Bubba Gump Shrimp Company isimli restoranda garsonluk yaparken Kanadalı yönetmen Rae Dawn Chong tarafından keşfedilerek, Cursed Part 3 adlı kısa filmde Pratt'e oyuncu kadrosunda yer vermiştir. Chris Pratt'in ilk düzenli televizyon dizisi rolü, Everwood adlı dizideki rolü oldu. 4 sezon boyunca Everwood dizisinde Harold Brighton karakterini canlandırdı.

2008 yılında başrollerinde James McAvoy, Morgan Freeman ve Angelina Jolie'nin oynadığı “Wanted” adlı filmde James McAvoy'un canlandırdığı karakterin en iyi arkadaşı olarak yer aldı.

2009 yılında yayınlanmaya başlayan NBC'nin sitcom dizisi Parks and Recreation'da salak ama sevecen bir karakter olan Andy Dwyer'ı canlandırdı.

Chris Pratt, 9 Temmuz 2009 tarihinde oyuncu Anna Faris ile Bali adasında evlendi. Jack Pratt (d.2012) adında bir oğlu vardır.

2011 yılında yönetmenliğini Bennett Miller'ın yaptığı “Kazanma Sanatı” filminde Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman ile beraber rol aldı.

2012 yılında senaryosunu Mark Boal'ın yazdığı, Kathryn Bigelow'un yönetmenliği ve yapımcılığını üstlendiği “Zero Dark Thirty” filminde rol aldı.

2014 yılında “Galaksinin Koruyucuları” filmin başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close ve Benicio Del Toro rol aldı.

2016 yılında Antoine Fuqua tarafından yönetilen “Muhteşem Yedili” filminde Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Peter Sarsgaard ve Haley Bennett yer aldı.

2016 yılında “Uzay Yolcuları” ABD yapımı bilim kurgu-gerilim filminde başrollerinde Chris Pratt ve Jennifer Lawrence oynarken, diğer rollerde Michael Sheen, Laurence Fishburne ve Andy Garcia yer almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - The Kid (Grant Cutler) (Sinema Filmi)

2018 - Lego Filmi 2 (Sinema Filmi)

2018 - Jurassic World:Yıkılmış Krallık (Owen Grady) (Sinema Filmi)

2018 - Avengers: Sonsuzluk Savaşı bölüm 1 (Peter Quill / Star-Lord) (Sinema Filmi)

2017 - Galaksinin Koruyucuları 2 (Peter Quill,Star-Lord) (Sinema Filmi)

2016 - Passengers / Uzay Yolcuları ( Jim Preston) (Sinema Filmi)

2016 - The Magnificent Seven / Muhteşem Yedili (Josh Farraday) (Sinema Filmi)

2015 - Jurassic World (Owen Grady) (Sinema Filmi)

2014 - Lego Filmi (Emmet) (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 - Galaksinin Koruyucuları (Peter Quill) (Sinema Filmi)

2013 - Delivery Man / Süper Baba (Brett) (Sinema Filmi)

2013 - Movie 43 (Çatlak Film (Jason) (Sinema Filmi)

2013 - Mr. Payback (Darren) (Kısa Film)

2013 - Aşk ( Paul) (Sinema Filmi)

2012 - The Five-Year Engagement (Alex Eilhauer) (Sinema Filmi)

2012 - Zero Dark Thirty (Sinema Filmi)

2011 - Ten Year (Cully)(Sinema Filmi)

2011 - Senden Önce (Disgusting Donald) (Sinema Filmi)

2011 - Kazanma Sanatı /Moneyball (Scott Hatteberg) (Sinema Filmi)

2011 - Bu Gece Beni Eve Al / Take Me Home Tonight (Kyle Masterson) (Sinema Filmi)

2009 - Parks and Recreation (Andy Dwyer) (TV Dizisi)

2009 - Jennifer's Body (Roman Duda) (Sinema Filmi)

2009 - Gelinlerin Savaşı (Fletcher Flemson) (Sinema Filmi)

2009 - Derin Vadi (Lester Watts) (Sinema Filmi)

2008 - Yol Muhabbebeti (Bobby) (Sinema Filmi)

2008 - Wanted (Barry) (Sinema Filmi)

2007 - Walk the Talk (Cam) (Sinema Filmi)

2006 - 2007 - The OC (Ché) (TV Dizisi)

2005 - Strangers with Candy (Brason) (Sinema Filmi)

2005 - Path of Destruction (Nathan McCain) (TV Filmi)

2004 - I Love The '90s (Kendisi) (TV Dizisi) (3 Bölüm)

2003 - The Extreme Team (Keenan) (Sinema Filmi)

2002 - 2006 - Everwood (Harold Brighton) (TV Dizisi)

2001 - The Huntress (Nick Owens) (TV Dizisi)

2000 - Cursed Part 3 (Devon) (Sinema Filmi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.