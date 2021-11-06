İmamoğlu: Büyük İstanbul Otogarı çok değişti
İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler otogarının son halini paylaştı.
2021-11-06 15:38:34
İmamoğlu, Linkedin üzerinden yaptığı paylaşımda, “Büyük İstanbul Otogarı çok değişti.
Burası karanlık, kirli ve güvensiz bir otogardı; şimdi aydınlık, tertemiz, güvenli bir yer. İçinde kütüphane, sergi, çalışma, etkinlik ve dinlenme alanları ile gençlik ofisleri de var. Değişim devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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