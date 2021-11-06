İmamoğlu: Büyük İstanbul Otogarı çok değişti

İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler otogarının son halini paylaştı.

İmamoğlu, Linkedin üzerinden yaptığı paylaşımda, “Büyük İstanbul Otogarı çok değişti.

Burası karanlık, kirli ve güvensiz bir otogardı; şimdi aydınlık, tertemiz, güvenli bir yer. İçinde kütüphane, sergi, çalışma, etkinlik ve dinlenme alanları ile gençlik ofisleri de var. Değişim devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.