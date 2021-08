Kpop idollerinin diyeti

İnternetten sıklıkla yapılan araştırmaların başında gelen Kpop idollerinin diyetleri birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Dünyada milyonlarca takipçisi olan Kpop idolleri, şarkılarıyla odluğu kadar hayat tarzları ile de ilgiyle takip edilmektedir. Her daim fit vücutları, giydikleri kıyafetler ve diğer alışkanlıkları ile gündem olan Kpop idolleri, dünyanın her köşesinden muazzam bir ilgiyle karşılaşmaktadırlar. Peki Kpop idollerinin diyetleri nelerdir? Kpop idolleri ne tür diyetler yapmaktadır? En etkili Kpop diyeti nedir?

Güney Kore sahip olduğu Kpop ile oldukça popüler olan ülkelerden biridir. Kpop ile dünyanın her yerinde milyonlarca takipçi kazanan ünlü kişiler, hayatlarının her anı ile her daim gündem konusu olmuşlardır. Özellikle kusursuz sayılabilecek vücutları, giyim tarzları ve eşsiz yaşayışları ile Kpop idolleri birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. En çok ilgiyle takip edilen noktalardan biride Kpop idollerinin fit ve kusursuz bir vücuda sahip olmak için, uyguladıkları diyetlerdir. İşte tüm detayları ile Kpop idollerinin diyetleri…

Kpop Diyeti temel olarak geleneksel Kore mutfağına dayanarak hazırlanan bir diyet türüdür. Bu diyet türünde özellikle yağlı, şekerli ve işlenmiş gıdaların kullanılmamasına özen gösterilir. Ayrıca Kpop diyeti sadece beslenme ile sınırlı kalmamaktadır. Bu diyet programının çeşitli Kpop egzersizleri ile de desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede eşsiz ve sağlıklı bir vücuda erişilmiş olur. En çok araştırılan Kpop diyetleri de şöyledir;

1. Lisa Diyeti

Kpop idollerinin diyetleri araştırıldığında en çok karşılaşılan diyet Blackpink grubunun üyelerinden Lisa'nın kendi hayatında uyguladığı diyet gelmektedir. Kpop idolleri arasında en ince fiziğe sahip olduğu bilinen Lisa'nın uyguladığı diyet ve egzersiz programı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Fakat bilinenin aksine Lisa herhangi bir diyet programı uygulamamaktadır. Bunun yerine sık ve düzenli egzersizler yaparak formunu korumaya çalışmaktadır. 1.62 boyunda ve 52 kg olduğu bilinen sanatçı sık sık pilates yapıp, günde az porsiyonlu dört öğün yemek yemektedir.

2. Hyuna Diyeti

Hyuna bir diğer ünlü Kpop idollerinden biridir ve uyguladığı beslenme biçimi ile dikkat çekmektedir. Oldukça küçük porsiyonlarla beslenen Hyuna, ayrıca unlu ve ve karbonhidratlı yemekler tüketmemektedir. Bunun yanı sıra abur cubur, unlu yiyecekler, işlenmiş gıdalar ve sağlıksız her türlü gıdadan uzak durmaktadır. 1.65 boyunda ve 47 kg olduğu bilinen Hyuna, aynı zamanda dans ederek de formunu korumaktadır.

3. Momo Diyeti

Twice grubunun güzel üyesi Momo, her daim fit vücudu ile oldukça dikkat çekmektedir. Momo, uyguladığı diyet programının yanı sıra, sık sık egzersiz de yapmaktadır. Özellikle Kpop üyesi olabilmek için bir haftada yedi kilo verdiği dönemlerde uyguladığı diyet ile bilinen Momo, gün içerisinde buz küpleri yiyip sıkı bir egzersiz yaparak bu süreci geçirmiştir.

4. Hwasa Diyeti

MAMAMOO grubunun üyelerinden biri olan Hwasa, sesiyle olduğu kadar fiziği ile de oldukça dikkat çekmektedir. Özellikle kilosunu korumak ve daha sağlıklı bir hayat için bu tarz bir yeme planı oluşturam Hwasa, daha çok protein ağırlıklı beslenmektedir. Hwasa diyetinin bir günlük örnek diyet şekli ise şöyledir;

Kahvaltı: Meyve, çırpılmış yumurta, meyve suyu

Öğle yemeği: Tavuk, sebze, salata

Atıştırmalık: 1 tatlı patates

Akşam yemeği: Tavuk veya hindi, salata, sebze

5. Jungkook Diyeti

BTS grubunun üyelerinden biri olan Junkkook, 178 boy ve 70 kg ağırlığa sahip olduğu bilinmektedir. Abur cubur gibi sağlıksız besinlerden uzak duran Jungkook, sıkı bir egzersiz programı da uygulamaktadır. Bu egzersiz programının yanı sıra yediklerine de dikkat eden Jungkook daha çok meyve ve protein ağırlıklı yiyecekler tercih etmektedir. Jungkook diyetinin bir günlük örnek diyeti ise şu şekildedir;

Kahvaltı: Yumurta beyazı ile omlet, tam tahıllı tost, meyve suyu

Öğle yemeği: Somonlu salata

Atıştırmalık: Sebze çorbası

Akşam yemeği: Tavuk göğsü, sebze, salata

