Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan You'nun 3.sezonu 15 Ekim'de gösterime girdi. Dizi gösterime girer girmez milyonlarca kişi tarafından bir günde bitirildi. Dizi hayranları şimdiden 4.sezonu merakla bekleniyor. Peki You 4. sezon ne zaman çıkacak? You yeni sezon başlayacak?

You 4. sezon ne zaman çıkacak?

You'nun 3. sezonu 15 Ekim Cuma günü yayınlanmaya başladı. You dizisi hayranları aylardır dizinin 3. sezonunun yayınlanmasını bekliyordu. Dizinin 3. seoznunun yayınlanmasıyla You hayranları yeni sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Dizi yapımcılarından bu konuyla ilgili güzel haber geldi. You 4. sezon onayını aldı. Ancak dizinin tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz belli değil zira dizinin çekimlerine dahi henüz başlanmadı. İlerleyen günlerde yeni sezonun çekimlerine başlanması bekleniyor.

You yeni sezon başlayacak?

You yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Dizinin yaratıcılarından Sera Gamble verdiği röportajda "You ekibi olarak dizinin 4. sezonunda, aşkın yeni ve karanlık yönlerini keşfetmeye devam edeceğiz.” dedi.

You konusu nedir?

Penn Badgley'in Joe Goldberg karakterini canlandırdığı You dizi tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif olan Joe Goldberg takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar.

Netflix nedir?

Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Aboneler, çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşivi internet üzerinden izleyebilir. Bu arşive Netflix yapımı film ve diziler de dahildir. Nisan 2020 itibarıyla Netflix'in dünya genelinde 193 milyon, ABD'de 73 milyon ücretli abonesi bulunmaktadır.[6] Netflix hizmetleri Çin anakarası (yerel kısıtlamalar nedeniyle), İran, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım (ABD'nin yaptırımları nedeniyle) dışında tüm dünyada kullanılabilmektedir. Şirketin Türkiye, ABD, Brezilya,Hollanda, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'de ofisleri bulunmaktadır.[7] Netflix, Amerikan Sinema Filmleri Derneği üyesidir. Şirket, dünyanın birçok ülkesinde hem içerik üretimi hem de dağıtımı yapmaktadır.

Netflix'in ilk iş modeli DVD satışı ve kiralama üzerineydi. Ancak şirketin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra Hastings, posta yoluyla DVD kiralamaya odaklanmak üzere DVD satışlarını durdurdu. 2007'de Netflix, video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunmaya başladı, ancak DVD ve Blu-ray kiralama işini de sürdürdü. 2010'da Kanada'ya, ardından Latin Amerika ve Karayipler'e açılarak uluslararası hizmet vermeye başladı. 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle içerik üretmeye de başladı.

2012'den bu yana Netflix, hem film hem de televizyon dizileri için yapımcı ve dağıtımcı olarak daha aktif bir rol üstlendi. Bunun sonucunda Netflix arşivine birçok "Netflix Orijinal Yapımı" eklendi. Ocak 2016 itibariyle Netflix 190'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Netflix, 2016 yılında 126 orijinal dizi ve film yayımlayarak bu açıdan tüm televizyon kanallarının önüne geçti.[8] 190 ülke için yeni içerik üretme, içerik hakları satın alma ve içeriği çeşitlendirme çalışmaları şirketin büyük miktarlarda borçlanmasına yol açtı: Şirketin 2016'da 16,8 milyar dolar olan borcu Eylül 2017'de 21,9 milyar dolara yükseldi.[9] Ekim 2018'de Netflix, yeni içeriklerin finanse edilmesine yardımcı olmak için 2 milyar dolar daha borç alacağını açıkladı. 10 Temmuz 2020'de Netflix, piyasa değeri bakımından en büyük eğlence/medya şirketi oldu.

