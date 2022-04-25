Yasak Elma Ekin öldü mü? Ekin diziden mi ayrılıyor? Ceyhun Mengiroğlu Yasak Elma dizisinden çıkıyor mu?

Yasak Elma Ekin öldü mü? Yasak Elma dizisi tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Son bölümden nefesler tutuldu. Doğan ve Ekin'in kavgası sonucu kötü olaylar yaşandı. İlk olarak Doğan başını çarptı fakat dizinin ilk sahnesinde Doğan ayakta göründü. Peki ama kavga sonucunda kim öldü? Ekin diziden mi ayrılıyor? Ceyhun Mengiroğlu Yasak Elma dizisinden çıkıyor mu? İşte detaylar...

Yasak Elma dizisi tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Son bölümden nefesler tutuldu. Doğan ve Ekin'in kavgası sonucu kötü olaylar yaşandı. İlk olarak Doğan başını çarptı fakat dizinin ilk sahnesinde Doğan ayakta göründü. Peki ama kavga sonucunda kim öldü? Ekin diziden mi ayrılıyor? Ceyhun Mengiroğlu Yasak Elma dizisinden çıkıyor mu? İşte detaylar...

Yasak Elma Ekin öldü mü?

Yasak Elma dizisinin 140. bölümünde Ekin'in öldüğüne ilişkin konuşmalar yapılıyor. Doğan'ın kavgadan sağ olarak ayrılmasının ardından, hasarlı taraf Ekin oldu.

Dizinin büyük bir bölümünde Ekin'in öldüğüne ilişkin konuşmalar yapılsa da son dakika Ekin, Kumru'nun yapmış olduğu partide görünüyor. Kısacası 140. bölümde Ekin ölmedi.

Ceyhun Mengiroğlu Yasak Elma dizisinden çıkıyor mu?

Yasak Elma dizisinde Ekin karakterini canlandıran Ceyhun Mengiroğlu'nun diziden çıkacağı konuşuluyor. Fakat Ekin karakteri diziden henüz çıkmıyor.

Ceyhun Mengiroğlu kimdir?

1986 İstanbul doğumlu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okudu. 23 yaşında modellik ve oyunculuğa yönelen Mengiroğlu, ilk çıkışını başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi 'Adı Mutluluk' ile yaptı.

Şimdilerde ise Yasak Elma dizisiyle tanınırlığını artıran bir karakter olan Ekin'i canlandırıyor.