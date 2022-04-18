Yasak Elma 139. bölüm izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (139.bölüm) tek parça full HD izle

Yasak Elma 139. bölüm izle | Fox Tv ekranlarında her pazartesi günü yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Yasak Elma dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Doğan'ın farklı bir kişiliği olduğunu düşünen Ender, Çağatay ile birlikte yeni planlar yapıyor. Peki ama Yasak Elma 139.bölümde neler oldu? Youtubeda Yasak Elma son bölüm yayınlandı mı? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (139.bölüm) tek parça full HD izle...