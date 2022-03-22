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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 135 bölüm full izle Fox | Yasak Elma 136. bölüm fragmanı | Meriç diziden mi ayrılıyor?

Yasak Elma 135 bölüm full izle Fox | Yasak Elma 136. bölüm fragmanı | Meriç diziden mi ayrılıyor?

Yasak Elma 135 bölüm full izle Fox | Sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni bölümü yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizi, sevenlerini üzdü. Peki ama bu hafta Yasak Elma'da neler oldu? Yasak Elma 135. bölüm linki ve özeti...

3 Saat Önce
2022-03-22 10:43:44
Yasak Elma 135 bölüm full izle Fox | Yasak Elma 136. bölüm fragmanı | Meriç diziden mi ayrılıyor?

Sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni bölümü yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizi, sevenlerini üzdü. Peki ama bu hafta Yasak Elma'da neler oldu? Yasak Elma 135. bölüm linki ve özeti...

Yasak Elma 135 bölüm full izle Fox

Yasak Elma 135. bölümü izlemek için linke tıklayınız. YASAK ELMA 135.BÖLÜM LİNKİ TIKLAYIN...

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır. Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

Yasak Elma 136. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisinin 135. bölümü yayınlanmış olsa da 136. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Meriç diziden mi ayrılıyor?

Yasak Elma dizisinin son bölümünde Meriç'in hareketleri büyük bir tepkiye neden oldu. Doğan'ı öpen Meriç'in üzüntülü halleri seyircinin gözünden kaçmadı. Fakat Meriç'in diziden çıkıp çıkmayacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Yeni bölüm ile bütün sorular yanıt bulacak. .

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