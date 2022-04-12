DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Üç Kuruş 22. bölüm full izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm (22.bölüm) tek parça HD izle | Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor!
ABD'den ''olağanüstü yüksek enflasyon'' uyarısı
Mazota indirim mi geldi? 12 Nisan benzin ve motorin indirimi | Benzin ve mazot (motorin) ne kadar oldu?
Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?
Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu? Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak? (Ramazan-Kurban)
Toplu ulaşımda 'bisiklet' dönemi
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 12 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı konuları neler?
Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? 2022 Emekli ikramiyesi 1500 TL mi, 1750 lira mı olacak?
Lübnan'da ekmek krizi!
Nisan 2022 ortaöğretim (lise) ara tatil seminer programı | Ara tatilde hangi branş semineri ne zaman saat kaçta?
ABD'den personeline talimat: Şanghay'ı terk edin
Özelleştirme İdaresi 11 taşınmazı satışa çıkardı
Silahlı saldırı dehşeti: Aynı aileden 8 kişi öldürüldü
Japonya'dan Rusya'ya yaptırım! Listede Putin'in kızları da var
Oktay'dan kendisine yöneltilen tepkilere sert yanıt

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin 138. bölümü yayınlandı. Bu bölümde yakışıklı oyuncu Cansel Elçin'i görenler, diziye neden girdiğini merak ediyor. Peki ama Yasak Elma son bölümde neler oldu? İşte merak edilen Yasak Elma 138. bölüm full HD tek parça izle...

36 Dakika Önce
2022-04-12 10:37:06
Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin 138. bölümü yayınlandı. Bu bölümde yakışıklı oyuncu Cansel Elçin'i görenler, diziye neden girdiğini merak ediyor. Peki ama Yasak Elma son bölümde neler oldu? İşte merak edilen Yasak Elma 138. bölüm full HD tek parça izle...

Yasak Elma 138. bölüm full izle

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü olan 138. bölümü ekranlara dün akşam geldi. Diziyi tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

YASAK ELMA 138. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yasak Elma 138. bölüm özeti

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir. Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…

Konuk oyuncu Cansel Elçin neden diziye geldi?

Cansel Elçin, dizinin 138. bölümde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide bir bankanın başarılı finans müdürüne hayat verecek.

Elçin'in, Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Handan karakteri ile yolları kesiştikten sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

İzleyiciler ise Elçin ile Handan'ın birbirlerine aşık olacağını ve böylece Handan'ın Doğan ve Yıldız ile uğraşmayı bırakacağını belirten yorumlar yaptı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş