Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin 138. bölümü yayınlandı. Bu bölümde yakışıklı oyuncu Cansel Elçin'i görenler, diziye neden girdiğini merak ediyor. Peki ama Yasak Elma son bölümde neler oldu? İşte merak edilen Yasak Elma 138. bölüm full HD tek parça izle...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin 138. bölümü yayınlandı. Bu bölümde yakışıklı oyuncu Cansel Elçin'i görenler, diziye neden girdiğini merak ediyor. Peki ama Yasak Elma son bölümde neler oldu? İşte merak edilen Yasak Elma 138. bölüm full HD tek parça izle...

Yasak Elma 138. bölüm full izle

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü olan 138. bölümü ekranlara dün akşam geldi. Diziyi tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

YASAK ELMA 138. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yasak Elma 138. bölüm özeti

Konuk oyuncu Cansel Elçin neden diziye geldi?

Cansel Elçin, dizinin 138. bölümde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide bir bankanın başarılı finans müdürüne hayat verecek.

Elçin'in, Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Handan karakteri ile yolları kesiştikten sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

İzleyiciler ise Elçin ile Handan'ın birbirlerine aşık olacağını ve böylece Handan'ın Doğan ve Yıldız ile uğraşmayı bırakacağını belirten yorumlar yaptı. .