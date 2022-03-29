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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 136. bölüm full izle Fox TV | Yasak Elma yeni bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 136. bölüm full izle Fox TV | Yasak Elma yeni bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma 136. bölüm full izle Fox TV | Sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni bölümü yine çok heyecanlıydı. Peki ama Yasak Elma'nın son bölümünde neler oldu? Yıldız Doğan'ı affedecek mi? Yasak Elma 136.bölüm tek parça izle...

2 Saat Önce
2022-03-29 10:02:31
Yasak Elma 136. bölüm full izle Fox TV | Yasak Elma yeni bölüm tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni bölümü yine çok heyecanlıydı. Peki ama Yasak Elma'nın son bölümünde neler oldu? Yıldız Doğan'ı affedecek mi? Yasak Elma 136.bölüm tek parça izle...

Yasak Elma 136. bölüm full izle Fox TV

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü olan 136. bölümü yayınlandı. Tek parça izlemek için linke tıklayınız. YASAK ELMA 136. BÖLÜM LİNKİ...

Yasak Elma 136. bölüm özeti

Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır. Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur. Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.

Doğan ve Yıldız barışacak mı?

Doğan'ın Yıldız'a açılmasının ardından seyirci Yıldız'n mutlu olacağını düşünmüştü. Ta ki geçtiğimiz bölüm sonunda Doğan'ı Meriçile görene kadar...

İzleyiciler Yıldız'ın üzülmesine isyan ettiler. Doğan ve Yıldız'ın henüz barışıp barışmayacağı belli değil, bütün detaylar yeni ölümde ortaya çıkacak.

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