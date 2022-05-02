Yasak Elma 141.bölüm izle | Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma son bölüm neden yok? Yasak Elma bu hafta yeni bölüm yok mu?

Yasak Elma 141.bölüm izle | Entrikalarıyla sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni bölümü yayınlandı mı? Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisinin son bölümü ne zaman yayınlanacak? 9 Mayıs günü Yasak Elma mı yayınlanacak? Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma son bölüm neden yok? Yasak Elma bu hafta yeni bölüm yok mu? İşte merak edilen detaylar...

Entrikalarıyla sevilen dizi Yasak Elma'nın yeni bölümü yayınlandı mı? Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisinin son bölümü ne zaman yayınlanacak? 9 Mayıs günü Yasak Elma mı yayınlanacak? Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma son bölüm neden yok? Yasak Elma bu hafta yeni bölüm yok mu? İşte merak edilen detaylar...

Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm neden yok?

Çok sevilen Yasak Elma dizisininyeni bölümü bu hafta bayram nedeniyle yayınlanmadı. Son bölüm olan 14.bölüm 9 Mayıs Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Yasak Elma bu hafta yeni bölüm yok mu?

Yasak Elma dizisi 2 Mayıs Pazartesi günü yani bayramın ilk günü, tatil nedeniyle yayınlanmadı. Bir sonraki hafta dizinin yeni bölümü yayınlanacak.