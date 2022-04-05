Yasak Elma Çağatay diziden mi ayrılıyor? Yasak Elma Çağatay (Berk Oktay) diziden çıkıyor mu? Yasak Elma 138. bölümde Çağatay var mı?

Yasak Elma Çağatay diziden mi ayrılıyor? Fox Tv ekranlarından yayınlanan Yasak Elma dizisinin fenomen karakteri Çağatay'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Yeni bölümlerinde valiziyle gördüğümüz Çağatay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Yasak Elma Çağatay (Berk Oktay) diziden çıkıyor mu? İşte detaylar...

Fox Tv ekranlarından yayınlanan Yasak Elma dizisinin fenomen karakteri Çağatay'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Yeni bölümlerinde valiziyle gördüğümüz Çağatay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Yasak Elma Çağatay (Berk Oktay) diziden çıkıyor mu? İşte detaylar...

Yasak Elma Çağatay diziden mi ayrılıyor?

Yıllardır aynı tempoyla devam eden Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde yine nefesler tutuldu. Son bölüm olan 137. bölümde Çağatay'ın elinde valizleri görenler, "Yasak Elma Çağatay (Berk Oktay) diziden çıkıyor mu?" sorusunu internette araştırmaya başladı.

Film ekibi, yapımcı ve Fox Tv'den konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını, yeni bölümde hep beraber göreceğiz.

Yasak Elma 138. bölümde Çağatay var mı?

Yasak Elma dizisinin fragmanlarına göre 138. bölümde Çağatay dizide yer alıyor fakat diğer bölümler için bir açıklama gelmedi.

Berk Oktay kimdir?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve mankendir. 2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markayla çalıştı.

Günümüzde ünlü oyuncu, kendi gibi oyuncu nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik planları yapıyor.

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