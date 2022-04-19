Doğan öldü mü? Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor? Ekin Doğan'ı öldürecek mi?

Doğan öldü mü? Yasak Elma dizisinin son bölümünün son sahnesinde Doğan'ın yerde yatışı, sevenlerini üzdü. Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin diziden çıkacağı konuşuldu. Peki ama Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor? Ekin Doğan'ı öldürecek mi? İşte merak edilen detaylar...

Yasak Elma dizisinin son bölümünün son sahnesinde Doğan'ın yerde yatışı, sevenlerini üzdü. Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin diziden çıkacağı konuşuldu. Peki ama Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor? Ekin Doğan'ı öldürecek mi? İşte merak edilen detaylar...

Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor?

Dizinin son sahnesinde Ekin ve Doğan birbirine giriyor. İkilinin birbirine vudrukları sahnenin sonunda Doğan düşüp merdivenlere başını çarpıyor.

Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi. Bir sonraki bölümde bütün sorular yanıt bulacak.

Doğan öldü mü?

Doğan'ın ölüp ölmediği henüz netleşmedi. Dizi ekibinden ya da yapımcılardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.