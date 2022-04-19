DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Av. Barış Mükyen TRT’de Ön Ödemeli Daire Satışlarındaki Mağduriyete Değindi
Bakanlıktan ''Kinder'' kararı!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli ikramiyeleri ne kadar arttı? 2022 emekli ikramiyesi son dakika!
Usta edebiyatçı Bülent Parlak vefat etti: Son paylaşımı yürekleri burktu
Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan ikizlerinden biri öldü! Cristiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü?
Almanya'da un ve ayçiçek yağı krizi!
Ahmet Hakan ile Hasan Mezarcı arasında oruç tartışması!
Geçici sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Geçici sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli memur kadro 2022
ABD, 90 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı: Listede Türkiye de var
2022 bayram ikramiyesi 1100 lira (TL) mi? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı? Ramazan bayram ikramiyesi (bin 100) bin yüz lira mı?
2022 Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi 1100 TL mi yatacak? Emekli Bayram ikramiyesine zam yapılmadı mı? Bayram ikramiyesine zam yok mu?
Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu
Elon Musk: Twitter’ı satın alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak
Alya ne demek? Alya adının anlamı nedir? Alya ismi Kuran'da geçiyor mu? Alya kız ismi mi?
Hakim 3. bölüm izle | ATV Hakim yeni bölüm izle (3.bölüm) | Youtube Hakim 3. bölüm tek parça izle

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

BURSA

19:53

04:42
19:53
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:37

04:27
19:37
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:20

04:11
19:20
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:03

03:54
19:03
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:50

03:51
18:50
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:54:00

İftar vakti

ANKARA

19:37

04:27
SAHUR
19:37
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Doğan öldü mü? Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor? Ekin Doğan'ı öldürecek mi?

Doğan öldü mü? Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor? Ekin Doğan'ı öldürecek mi?

Doğan öldü mü? Yasak Elma dizisinin son bölümünün son sahnesinde Doğan'ın yerde yatışı, sevenlerini üzdü. Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin diziden çıkacağı konuşuldu. Peki ama Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor? Ekin Doğan'ı öldürecek mi? İşte merak edilen detaylar...

4 Saat Önce
2022-04-19 11:03:03
Doğan öldü mü? Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor? Ekin Doğan'ı öldürecek mi?

Yasak Elma dizisinin son bölümünün son sahnesinde Doğan'ın yerde yatışı, sevenlerini üzdü. Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin diziden çıkacağı konuşuldu. Peki ama Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor? Ekin Doğan'ı öldürecek mi? İşte merak edilen detaylar...

Yasak Elma Doğan diziden mi çıkıyor?

Dizinin son sahnesinde Ekin ve Doğan birbirine giriyor. İkilinin birbirine vudrukları sahnenin sonunda Doğan düşüp merdivenlere başını çarpıyor.

Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi. Bir sonraki bölümde bütün sorular yanıt bulacak.

Doğan öldü mü?

Doğan'ın ölüp ölmediği henüz netleşmedi. Dizi ekibinden ya da yapımcılardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yasak Elma 139. bölüm izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (139.bölüm) tek parça full HD izle
İLİŞKİLİ HABERYasak Elma 139. bölüm izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (139.bölüm) tek parça full HD izle
Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?
İLİŞKİLİ HABERYasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?
Yasak Elma 137. bölüm full izle Fox Tv | Yasak Elma son bölüm tek parça | Yasak Elma yeni bölüm (137. bölüm)
İLİŞKİLİ HABERYasak Elma 137. bölüm full izle Fox Tv | Yasak Elma son bölüm tek parça | Yasak Elma yeni bölüm (137. bölüm)
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş