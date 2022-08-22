Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi: Etkileri daha ileriye götürülecek

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında, 'Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak. Bu yıl bir iyileştirme yaparak, ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz. Bir müjde de kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan üreticilerimize vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz.' ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, 'Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek.' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- (Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları) Kazalar tüm boyutuyla soruşturulmaktadır.

- Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

- Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

- (Alevi ve Bektaşiler) Türkiye'nin ve Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla hasbi ve ortak çalışmalar sürdüreceğiz.

- Akkuyu Nükleer Santrali ile ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma konusunda önemli bir adım daha atmış olacağız.

- Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki çıkarlarımızı savunma irademizin sembolüdür.

- Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını en etkin ve verimli kullanmak için baraj inşasına önem veriyoruz. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız 605 yeni hidroelektrik santrali ile baraj sayımızı 703'e çıkararak bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik. Sulama ve içme suyu amaçlı barajlarla bu sayının 930'u bulduğunu da belirtmek isterim. Yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9'uncu sıraya yükselttik.

- Balkanlar'daki dost ve kardeşlerimizle yakın ilişkilerimizi sürdürmeye bilhassa bölgede kırılganlığın arttığı şu dönemde özel önem veriyoruz. İnşallah eylülün ilk haftasında da 3 ülkeyi kapsayan bir Balkan turuna çıkacağız.

- Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımıza inandığımız sondaj gemimiz aynı zamanda Akdeniz'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma irademizin de bir sembolüdür.

- Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşının barışla sonlanması için büyük bir çaba veriyoruz. Tahıl koridoru da Türkiye sayesinde açılmıştır.

- Ülkemizin Rusya- Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçıl ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

- Dünyanın en önemli kriz başlığı olan Ukrayna- Rusya Savaşı, ülkemizle birlikte tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkileri ile devam ediyor. Türkiye olarak bu savaşın önce önüne geçmek, ardından da barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir.

- Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması da yine bizim gayretlerimizle mümkün olmuştur. Dünya tahıl üretiminin 3'te birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında sadece Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmeye başlanması bile insanlık için başlı başına kritik bir gelişmedir.

- Bugün itibariyle bütün dünya yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstünden gelmeyi peşinen başarmıştır.

- Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü vericidir. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır.

- Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz.

- Mandacı iktisatçılar programı kötülemek için dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye devam ediyor.

- Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.

- Hiç kimse kusura bakmasın, o eski Türkiye artık geride kaldı. Biz tıpkı güvenlik politikalarımız gibi, enerji politikalarımız gibi, sanayi politikalarımız gibi, sosyal politikalarımız gibi ekonomi politikamızı da kendi ihtiyaçlarımıza ve çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz.

- Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz.

- Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir.

- Bizim ekonomi modelimizde, yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan kazanacak. Bunların hasılasıyla da devlet kazanacak, bütçe kazanacak.

- Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır.

- Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.

- Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak.

- Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek.

- Bu yıl bir iyileştirme yaparak, ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz.

- Okul öncesi eğitimi de yapımını tamamladığımız 1.200 yeni anaokuluyla güçlendiriyoruz. Yıl sonuna kadar 3 bine tamamlayacağız.

- Bu yaz yeni bir projeyle, kapalı köy okullarını imar ederek, ilkokul, anaokulu ve halk eğitim merkezini de içeren köy yaşam merkezleri haline getirdik.

- Okulların açıldığı tarihe kadar 1500 köy yaşam merkezini faaliyete geçirmiş olacağız.

- 60 yıllık özlem olan meslek kanunuyla birlikte, uzman ve başöğretmenlik için 614 bin 446 başvuru oldu. Öğretmenlerimizin büyük bölümü eğitimleri tamamladılar.

- Uzman ve başöğretmenlik sınavına girecek tüm öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum.

- Bir müjde de kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan üreticilerimize vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bilindiği gibi kırsal kalkınma programının 11'nci çağrısı için projeler alınmaya devam ediyor.

- Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz.

- Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714'e, yatırım tutarını da 5 buçuk milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik. .