Stranger Things 5. sezon yayın tarihi | Stranger Things 5. sezon ne zaman başlıyor? Stranger Things yeni sezon tarihi
Stranger Things 5. sezon yayın tarihi | Merak edilen dizinin yeni sezonu için geri sayımı başladı. Stranger Things 5. sezon ne zaman başlıyor? Stranger Things yeni sezon tarihi...
2022-07-10 17:36:03
Merak edilen dizinin yeni sezonu için geri sayımı başladı. Stranger Things 5. sezon ne zaman başlıyor? Stranger Things yeni sezon tarihi...
Stranger Things 5. sezon yayın tarihi
Netflix'in açıklamasına göre Stranger Things 5'inci sezonu 2024 yılında yayınlanacak. Hikayenin hazır olduğunu belirten Duffer Kardeşler, senaryo ve yapım aşması için büyük hazırlıklara başlandığını açıkladı.
Dizinin kurgulanması ve görsel efektlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki tarih, Netflix'in açıklamasıyla da uyuşarak bize en erken 2024 tarihini gösteriyor.
Stranger Things 5. sezon oyuncu kadrosu
Eleven rolünde Millie Bobbie Brown
Joyce Byers rolünde Winnona Ryder
Jim Hopper rolünde David Harbour
Mike Wheeler rolünde Finn Wolfhard
Dustin Henderson rolünde Gaten Matarazzo
Lucas Sinclair rolünde Caleb McLaughlin
Nancy Wheeler rolünde Natalia Dyer
Jonathan Byers rolünde Charlie Heaton
Steve Harrington rolünde Joe Keery
Will Byers rolünde Noah Schnapp
Max Mayfield rolünde Saide Sink
Erica Sinclair rolünde Priah Ferguson
Robin Buckley rolünde Maya Hawke
Stranger Things final sezonu
İlgi ile takip edilen stranger Things dizisinin 5.sezonda final yapacağı düşünülüyor.
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