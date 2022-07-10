Stranger Things 5. sezon yayın tarihi | Stranger Things 5. sezon ne zaman başlıyor? Stranger Things yeni sezon tarihi

Stranger Things 5. sezon yayın tarihi | Merak edilen dizinin yeni sezonu için geri sayımı başladı. Stranger Things 5. sezon ne zaman başlıyor? Stranger Things yeni sezon tarihi...

Merak edilen dizinin yeni sezonu için geri sayımı başladı. Stranger Things 5. sezon ne zaman başlıyor? Stranger Things yeni sezon tarihi...

Stranger Things 5. sezon yayın tarihi

Netflix'in açıklamasına göre Stranger Things 5'inci sezonu 2024 yılında yayınlanacak. Hikayenin hazır olduğunu belirten Duffer Kardeşler, senaryo ve yapım aşması için büyük hazırlıklara başlandığını açıkladı.

Dizinin kurgulanması ve görsel efektlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki tarih, Netflix'in açıklamasıyla da uyuşarak bize en erken 2024 tarihini gösteriyor.

Stranger Things 5. sezon oyuncu kadrosu

Eleven rolünde Millie Bobbie Brown

Joyce Byers rolünde Winnona Ryder

Jim Hopper rolünde David Harbour

Mike Wheeler rolünde Finn Wolfhard

Dustin Henderson rolünde Gaten Matarazzo

Lucas Sinclair rolünde Caleb McLaughlin

Nancy Wheeler rolünde Natalia Dyer

Jonathan Byers rolünde Charlie Heaton

Steve Harrington rolünde Joe Keery

Will Byers rolünde Noah Schnapp

Max Mayfield rolünde Saide Sink

Erica Sinclair rolünde Priah Ferguson

Robin Buckley rolünde Maya Hawke

Stranger Things final sezonu

İlgi ile takip edilen stranger Things dizisinin 5.sezonda final yapacağı düşünülüyor.