The Walking Dead 9.bölüm ne zaman yayınlanacak? The Walking Dead 11.sezon 9.bölüm yayınlandı mı? Finali beklenen The Walking Dead dizisinin ikinci kısmı için açıklama bekleniyor. Dizinin sevenleri 9. bölümün ne zaman yayınlanacağını açıklıyor. İşte The Walking Dead 11. sezon bölümleri, 12.sezon detayları. The Walking Dead 9.bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix'in yayınladığı The The Walking Dead'in 11.sezon 1. kısmı yayınlandı. Diğer kısımlar ve bölümlerin tarihleri merak konusu oldu. Dizinin ilk kısmı 8 bölüm olarak verildi ve diğer 3 kısım da 8'er bölüm yayınlanacak. Fakat 9.bölümün yer aldığı 2.kısmın ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. The Walking Dead 12.bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizinin ne yazık kı 12.bölümü yayınlanmayacak. The Walking Dead 11.sezonda final yapacak. The Walking Dead 11.sezon 9.bölüm yayınlandı mı? İlk kısmı 8 bölüm olarak yayınlanan The Walking Dead'i izlemeyi bitirenler 2.kısım için tarih bekliyor. Fakat henüz The Walking Dead 11.sezon 9.bölüm yayınlanmadı. Final ne zaman? The Walking Dead dizisinin finali 24 bölüm sonunda yapılacak. İzleyicilerin merakla bekledikleri 11.sezon, The Walking Dead için final sezonu olacak.