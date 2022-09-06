The Walking Dead 11.sezon 3.kısım ne zaman? The Walking Gead yeni bölümler ne zaman çıkacak? The Walking Dead yeni sezon, yeni bölüm yayınlandı mı?

The Walking Dead 11.sezon 3.kısım ne zaman? Son sezonuyla adeta büyüleyen The Walking Dead'in 2. ve 3.sezon tarihleri merak konusu oldu. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen yapımın sadece ilk kısmı verilmişti. Peki The Walking Gead yeni bölümler ne zaman çıkacak? The Walking Dead yeni sezon, yeni bölüm yayınlandı mı? İşte detaylar...

Son sezonuyla adeta büyüleyen The Walking Dead'in 2. ve 3.sezon tarihleri merak konusu oldu. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen yapımın sadece ilk kısmı verilmişti. Peki The Walking Gead yeni bölümler ne zaman çıkacak? The Walking Dead yeni sezon, yeni bölüm yayınlandı mı? İşte detaylar...

The Walking Dead 11.sezon 3.kısım ne zaman?

The Walking Dead yapımcılarından, sevenlerini üzecek haber geldi. Dizinin son sezonunun yayınlanacağı ve 12. sezonun çıkmayacağı açıklaması yapıldı. Şu an yayınlanan 11.sezon ise 3 kısım olarak yayınlanıyor.

Her kısım 8'er bölüm şeklinde verilecek. Fakat tarihleri hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. The Walking Dead 11. sezon 3.kısım çıktığında haberimizde yer alacaktır.

The Walking Gead yeni bölümler ne zaman çıkacak?

Final sezonu olarak bakılan The Walking Gead 11. sezon için ilk kısım yayınlandı. Yeni bölüm ve kısımların hangi periyotlarla yayınlanacağı henüz netleşmedi.

The Walking Dead Blu TV kaldırıldı mı?

Netflix üzerinden izlenebilen The Walking Dead, Blu TV'de yer almıyor. Geçtiğimiz sezonlarda anlaşma yapan platform, daha sonra diziyi kaldırma kararı aldı. The Walking Dead 11. sezon bölümleri Blu TV'de yer almıyor.

The Walking Dead yeni sezon, yeni bölüm yayınlandı mı?

The Walking Dead dizisinin 11. sezon 1. kısmı, 8 bölüm olarak yayınlandı. Diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

The Walking Dead neyi anlatıyor?

The Walking Dead, aynı adlı çizgi roman serisine dayanmaktadır. Roman, dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu eder.