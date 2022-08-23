The Walking Dead 12. sezon ne zaman? The Walking Dead 12. sezon başlayacak mı? The Walking Dead bitti mi? Dizi hayranları 11. sezonu yayınlanan The Walking Dead'in bölümlerini bir solukta izleyip bitirdi. Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Walking Dead hayranlarını üzen final haberi duyuruldu.

The Walking Dead 12. sezon ne zaman? The Walking Dead 12. sezon başlayacak mı? The Walking Dead bitti mi? The Walking Dead dizisi uzun yıllar boyunca ekranlarda kalan ve her geçen sene izleyici sayısını artıran bir dizidir. Bilim kurgu ve macera türündeki dizi dünya genelinde on milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin ilk bölümü 31 Ekim 2010 tarihinde AMC kanalında yayınlandı. Kasım ayının ilk haftasında da Fox Uluslararası Kanallarında yayınlanmaya başladı. Ülkemizde ilk defa Doğuş Yayın Grubu'na ait olan e2 kanalında yayınlanmıştır. 11. sezon bölümleri Netflix'te yer alan dizinin 12. sezonunun ne zaman başlayacağı ise dizi tutkunları tarafından araştırılıyor.

The Walking Dead 12. sezon ne zaman?

The Walking Dead dizisinin 11. sezonu 3 parça halinde yayınlanacağı açıklandı. 11. sezonun birinci kısım bölümleri 8 bölümden oluştu. İlk sekiz parçalık bölümü 22 Ağustos 2021 yayınlandı. Dizinin ikinci sekiz parçalık bölümü ise 20 Şubat 2022'de yayınlandı. Dizinin son paça bölümleri merakla bekleniyor. The Walking Dead dizisinin 12. sezonu başlamayacak. Dizi uzun yıllardan sonra 11. sezon ile izleyicisine veda edecek.

The Walking Dead 12. sezon başlayacak mı?

Dizinin 11. sezon bölümlerinin ardından yeni sezunu gelmeyecek. The Walking Dead 11. sezon ile final yapacak. Dizinin son sekiz parçalık bölümü ise 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacak.

The Walking Dead hakkında

The Walking Dead (Yürüyen Ölüler), Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. Hikâyesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran etobur "aylaklar"ın egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır. Grimes, bulunduğu hastaneden ayrılarak ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş, kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek kendi grubunu oluşturur.

The Walking Dead'in prömiyeri 31 Ekim 2010 tarihinde Amerikan televizyon kanalı AMC'de gerçekleşmiştir. 2010'un Kasım ayının ilk haftasında Fox International Channels'da uluslararası gösterimi yapılmasının ardından aldığı olumlu eleştirilerin ışığında AMC, 16 Ekim 2011'de başlayan ve on üç bölümden oluşan ikinci sezonun çekilmesini istemiştir. İkinci sezonun iki bölümü yayınlanmışken, AMC, dizinin üçüncü sezonunun çekileceğini ve 14 Ekim 2012'de üçüncü sezonun başlayacağını duyurmuştur. 21 Aralık 2012 tarihinde ise AMC, dizinin dördüncü sezonda devam edeceğini açıklamıştır. 11 Ekim 2015'te 6. sezonun çıkacağı kesinleşmiştir ve ardından 7, 8, 9 ve 10. sezon gelmektedir. Dizinin final sezonu (11.sezon) 22 Ağustos 2021'de başlamış olup 2022'de bitecektir.