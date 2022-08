The Walking Dead 12. sezon ne zaman? The Walking Dead 12. sezon başlayacak mı? The Walking Dead bitti mi?

The Walking Dead 12. sezon ne zaman? The Walking Dead 12. sezon başlayacak mı? The Walking Dead bitti mi? Dizi hayranları 11. sezonu yayınlanan The Walking Dead'in bölümlerini bir solukta izleyip bitirdi. Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Walking Dead hayranlarını üzen final haberi duyuruldu.