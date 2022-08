The Walking Dead 11 sezon Netflix'te var mı? The Walking Dead 11. sezon Netflix'e geldi mi? The Walking Dead 12. sezon ne zaman? The Walking Dead Netflix'te neden yok, ne zaman gelecek? Dizi tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı The Walking Dead'in 11. sezonu gösterime girdi. The Walking Dead'in ilk bölümü milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ülkemizde de dizinin nereden ve nasıl izleneceği dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin diğer sezonları Netflix'te yer alırken 11. sezonun Netflix'te olup olmadığı merak ed iliyor. Peki The Walking Dead 11. sezon Netflix'e ne zaman gelecek?

The Walking Dead 11 sezon Netflix'te var mı? The Walking Dead 11. sezon Netflix'e geldi mi? The Walking Dead 12. sezon ne zaman? The Walking Dead Netflix'te neden yok, ne zaman gelecek? Dizi tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı The Walking Dead'in 11. sezonu gösterime girdi. The Walking Dead'in ilk bölümü milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ülkemizde de dizinin nereden ve nasıl izleneceği dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin diğer sezonları Netflix'te yer alırken 11. sezonun Netflix'te olup olmadığı merak ed iliyor. Peki The Walking Dead 11. sezon Netflix'e ne zaman gelecek?

The Walking Dead'in 11. ve final sezonu, 22 Ağustos pazartesi günü başlayacak. AMC'de yayınlanan bir Amerikan kıyamet sonrası korku televizyon dizisi olan The Walking Dead'in on birinci ve son sezonu 22 Ağustos 2021'de yayınlandı ve 24 bölümden oluşacak. Sezon, sekiz bölümlük üç yayın bloğuna bölünmüştür; ilk bölüm Ağustos-Ekim 2021, ikinci bölüm Şubat-Nisan 2022 ve üçüncü bölüm 2 Ekim 2022'de prömiyer yapacak.

The Walking Dead 11 sezon Netflix'te var mı?

The Walking Dead 11 sezon bölümleri ABD merkezli online dijital içerik platformu Netflix'te yerini aldı. Dizinin 11. sezon bölümleri Netflix'ten izlenebilecek.

The Walking Dead 11. sezon Netflix'e geldi mi?

AMC kanalında yayınlan The Walking Dead dizizi Netflix'e geldi. Netflix'ten dizinin 11. sezon bölümleri izlenebilir. The Walking Dead'in 11. ve final sezonu, 22 Ağustos pazartesi günü başlayacak. Yapımcıların katıldıkları basın turunda "Herkes kurtulmayacak" açıklaması dizinin hayranlarını daha da meraklandırdı!

The Walking Dead 12. sezon ne zaman?

The Walking Dead dizisi 11. sezonu ile ekranlara veda edecek. Dizi 11. sezonda final yapacak.

The Walking Dead hakkında

The Walking Dead (Yürüyen Ölüler), Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. Hikâyesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran etobur "aylaklar"ın egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır. Grimes, bulunduğu hastaneden ayrılarak ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş, kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek kendi grubunu oluşturur.