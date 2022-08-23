Soylu: Niye yargılanacağız kardeşim?

İçişleri Bakanı Soylu, 'Yargılanacaksınız' sözlerine 'Niye yargılanacağız kardeşim?' diyerek yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Son zamanlarda 'yargılanacaksınız' diyor. Niye yargılanacağız kardeşim? Yargıladınız Adnan Menderes'i siz astınız. CHP kadroları ve İnönü'nün kendisi asmıştır. Amerika ve Avrupa ile ortak şekilde astırdılar" diyen Soylu, "Tamam kardeşim beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın? Apo'yu. Söylüyorsun! Selo'yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın, S-400'ü geri iade edeceksin, İHA ve SİHA'yı kullanmayacaksın. Etraftaki coğrafyaya sessiz kalacaksın. Türkiye'nin ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp Türkiye'yi eski Türkiye'de olduğu gibi geçmişe mahkûm edeceksiniz. PKK'yı KCK'yı PYD'yi... Hem etrafımızdaki coğrafyaya hem Türkiye'ye hâkim etmeye çalışacaksınız yargılayacaksınız da ne yapacaksınız, büyükelçilerin 'şu adamı çıkartacaksınız' diye verdiği talimatları yerine getireceksiniz" ifadesini kullandı.