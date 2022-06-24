The Umbrella Academy 4. sezon ne zaman çıkacak? Şemsiye Akademisi 4. sezon olacak mı? Netflix'in en sevilen bilim kurgu ve fantastik türdeki orijinal yapımlarından olan The Umbrella Academy'nin merakla beklenen 3. sezonu nihayet platformda yayınlanmaya başlandı. 22 Haziran'da tüm dünya genelinde gösterime giren dizi yeni sezonu ile en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. 10 bölümden oluşan 3. sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları 4. sezonu merakla beklemeye başladı. İzleyicilerin aklında 3. sezonun sonunda tek bir soru kaldı; 4. sezon ne zaman çıkacak?

The Umbrella Academy 4. sezon ne zaman çıkacak? Şemsiye Akademisi 4. sezon olacak mı? Netflix'in en sevilen bilim kurgu ve fantastik türdeki orijinal yapımlarından olan The Umbrella Academy'nin merakla beklenen 3. sezonu nihayet platformda yayınlanmaya başlandı. 22 Haziran'da tüm dünya genelinde gösterime giren dizi yeni sezonu ile en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. 10 bölümden oluşan 3. sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları 4. sezonu merakla beklemeye başladı. İzleyicilerin aklında 3. sezonun sonunda tek bir soru kaldı; 4. sezon ne zaman çıkacak?

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Umbrella Academy'nin uzun süre beklenen yeni sezonu nihayet izleyicisiyle buluştu. Dizinin 2. sezonu 31 Temmuz 2020 tarihinde gösterime girmişti. Aradan geçen yaklaşık 2 senede dizinin yeni bölümleri nihayet Netflix'te yayınlandı. Milyonlarca hesap üzerinden milyonlarca kez izlenen The Umbrella Academy'nin 3. sezonu 22 Haziran 2022'de gsterime girdi. Dizi toplam 10 bölümden oluşuyor. Diziyi bir oturuşta bitiren The Umbrella Academy tutkunları merakla 4. sezonun başlamasını merakla bekliyor.

The Umbrella Academy 4. sezon ne zaman çıkacak?

The Umbrella Academy 3. sezon henüz daha yeni gösterime girdi. Dizinin öncelikle izleyiciler tarafından sindirilmesi ve yapımcılara olumlu ve olumsuz geri dönüşlerin yapılması beklenecek. Dizinin 4. sezonu için çalışmalara başlandığı gelen bilgiler arasında ancak dizinin yeni sezonunun ne zaman izleyici ile buluşacağı konusunda arih belirtmek oldukça zor. Tahminlere göre The Umbrella Academy 4. sezon 2023'ün yaz aylarında izleyicisi ile buluşabilir.

Şemsiye Akademisi 4. sezon olacak mı?

The Umbrella Academy (Şemsiye Akademisi) kısa sürede Netflix'in en popüler yakımları arasında yer almayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken diziye gençlerin ilgisi oldukça fazla. Şemsiye Akademisi 3. sezon 22 Haziran'da gösterime girdi ve dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Yapımcılar ve Netflix 4. sezon için çalışmalara başladı.

The Umbrella Academy sezon yayın tarihleri

1. Sezon 15 Şubat 2019

2. Sezon 31 Temmuz 2020

3. Sezon 22 Temmuz 2022

The Umbrella Academy konusu nedir?

The Umbrella Academy çatısı altınad büyüyen ve ergenlik döneminde akademiden ayrılan süper güçleri olan çocuklar bir araya gelerek dünyayı kıyametten kurtarmaya çalışıyor. 1 Ekim 1989 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde, hiçbir gebelik belirtisi göstermeyen bazı kadınlardan ardı ardına süper güçleri olan 43 bebek dünyaya gelir. Bu bebeklerin bir kısmı terk edilir, bir kısmı ise ölür. Zengin, çılgın girişimci Sir Reginald Hargreeves, çocuklardan başarabildiği kadarını bulup evlat edinmeye karar verir ve 7 bebeği evlat edinir ve bu çocukları “Şemsiye Akademisi” adını verdiği okulda çok sıkı bir şekilde yetiştirir. Bu çocuklar Luther, Diego, Allison, Klaus, 5 numara (tek adı), Ben ve Vanyadır.

The Umbrella Academy oyuncuları kimler?

Elliot Page : Vanya Hargreeves

Aidan Gallagher : Numéro Cinq

Robert Sheehan : Klaus Hargreeves

Tom Hopper : Luther Hargreeves

Emmy Raver-Lampman : Allison Hargreeves

Mary J. Blige : Cha-Cha

David Castañeda : Diego Hargreeves

Cameron Britton : Hazel