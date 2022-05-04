Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon ikinci kısım ne zaman? Stranger Things 5. sezon olacak mı? ABD Merkezli online dizi film platformu Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan Stranger Things'in yıllardır beklenen yeni sezonu için nihayet tarih belli oldu. Stranger Things 4. sezon iki kısım halinde Netflix'te yayınlanacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine uzun süre ara verilen dizinin 4. sezonu 27 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon ikinci kısım ne zaman? Stranger Things 5. sezon olacak mı? ABD Merkezli online dizi film platformu Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan Stranger Things'in yıllardır beklenen yeni sezonu için nihayet tarih belli oldu. Stranger Things 4. sezon iki kısım halinde Netflix'te yayınlanacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine uzun süre ara verilen dizinin 4. sezonu 27 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

Milyonlarca kişi tarafından izlenen Netflix'in bilim kurgu ve macera dizisi Stranger Things'in merakla beklenen 4. sezon bölümleri için tarih açıklandı. Dizi3 yıl aradan sonra yayına girecek olması izleyenlerde buuk bir sevinç yaşattı. Stranger Things Netflix platformunun en çok izlenen ve hayran kitlesi en fazla olan yapımlarından biri. Netflix beklenen tarihi duyurdu. Dizinin yayınlanan fragmanında ‘Her şeyi mahvettin. Çektiğin acı neredeyse sona geldi.' cümlesi yer alıyor. Stranger Things 4. sezon ilk kısım 27 Mayıs'ta, ikinci kısım ise 1 Temmuz'da gösterime girecek.

Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things'in 4. sezon bölümleri yaklaşık 3 yıl aradan sonra yayına girdi. 3 yıl bekleyen dizi hayranları tam ümidi kesmişken gelen açıklama ile şaşırdı. Stranger Things'in 4. sezon birinci kısmı 27 Mayıs'ta, ikinci kısım ise 1 Temmuz'da platformda yayınlanacak. 5. sezonu bekleyen dizi hayranları bu kez bu kadar ara verilip verilmeyeceğini şimdiden merak ediyor. Stranger Things 5. sezon çekimlerinin dizi yayına girdikten kısa süre sonra yayınlanması bekleniyor. Stranger Things 5. sezon bölümlerinin ise 1 yada 1.5 yıl sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Stranger Things 5. sezon olacak mı?

Stranger Things 5 sezon çekimleri yeni sezonun sona ermesinden kısa süre sonra başlaması bekleniyor. Dizinin ne zaman final yapacağına ilişkin ise yapımcılardan henüz açıklama gelmedi. Dizi Netfllix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Stranger Things yeni sezon ikinci kısım ne zaman?

Stranger Things 4. sezon iki kısım halinde yayınlanacak. Stranger Things 4. sezon ilk kısım 27 Mayıs'ta, ikinci kısım ise 1 Temmuz'da gösterime girecek.

Stranger Things 3. sezon izlenme rekorları kırdı

Stranger Things'in 3'üncü sezonu milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. Sadece Netflix izlenme sayılarına göre Stranger Things'in 3'üncü seezon dört gün gibi kısa bir sürede tam 40.7 milyon kez izlendi.

Stranger Things sezon yayın tarihleri

Stranger Things 4. sezon tarihi belli oldu. Things sezonlarının yayınlandığı tarihler...

Stranger Things 1. Sezon: 15 Temmuz 2016'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 2. Sezon: 27 Ekim 2017'de yayına girdi. Sezon, 9 bölüm sürdü.

Stranger Things 3. Sezon: 4 Temmuz 2019'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.

Stranger Things 4. Sezon 1. Kısım: 27 Mayıs 2022

Stranger Things 4. Sezon 2. Kısım: 1 Temmuz 2022

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

Stranger Things oyuncuları

Millie Bobby Brown-Oynadığı Rol: Eleven

Finn Wolfhard-Oynadığı Rol: Mike

Winona Ryder-Oynadığı Rol: Joyce

Gaten Matarazzo-Oynadığı Rol: Dustin

Noah Schnapp-Oynadığı Rol: Will

Caleb McLaughlin-Oynadığı Rol: Lucas

Sadie Sink-Oynadığı Rol: Max

Joe Keery-Oynadığı Rol: Steve

Natalia Dyer-Oynadığı Rol: Nancy

Charlie Heaton-Oynadığı Rol: Jonathan

Maya Hawke-Oynadığı Rol: Robin

Priah Ferguson-Oynadığı Rol: Erica

Cara Buono-Oynadığı Rol: Karen

Brett Gelman-Oynadığı Rol: Murray

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