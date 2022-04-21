Russian Doll 3. sezon ne zaman çıkacak? Russian Doll yeni sezon ne zaman başlayacak? 3. sezon yayınlanacak mı? Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Russian Doll yıllar süren aranın ardından yeni bölümleriyle Netflix'te yerini aldı. Dizinin ilk sezonun 1 Şubat 2019 yılında gösterime girmişti. Aradan geçen 3 yıldan sonra ikinci sezon 20 Nisan Çarşamba günü Netflix'te başladı. Dizinin 2. sezon tüm bölümlerini bir oturuşta bitiren dizi hayranları 3. sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte Russian Doll 3. sezona ilişkin detaylar...

Russian Doll 3. sezon ne zaman çıkacak? Russian Doll yeni sezon ne zaman başlayacak? 3. sezon yayınlanacak mı? Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Russian Doll yıllar süren aranın ardından yeni bölümleriyle Netflix'te yerini aldı. Dizinin ilk sezonun 1 Şubat 2019 yılında gösterime girmişti. Aradan geçen 3 yıldan sonra ikinci sezon 20 Nisan Çarşamba günü Netflix'te başladı. Dizinin 2. sezon tüm bölümlerini bir oturuşta bitiren dizi hayranları 3. sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte Russian Doll 3. sezona ilişkin detaylar...

Netflix'in sevilen dizilerinden biri daha yeni sezon bölümleri ile izleyicisiyle buluştu. Russian Doll dizisinin yeni sezonu yaklaşık olarak 3 yıldır bekleniyordu. Kovid-19 pandemisi nedeniyle projesine ara verilen ve çekimleri oldukça geç başlanan dizinin 2. sezonu nihayet gösterime girdi. Russian Doll 2. sezon 20 Nisan'da dünya ile aynı anda ülkemizde de gösterime girdi. Dizinin 2. sezon tüm bölümlerini izleyen dizi hayranları 3. sezonu iple çekmeye başladı.

Russian Doll 3. sezon ne zaman çıkacak?

1 Şubat 2019'da ilk blümü yayınlanan Russian Doll dizisinin 2. sezon bölümleri uzun bir aranın ardından Netflix ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizinin 2. sezonu 20 Nisan Çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Russian Doll 3. sezon için onay alması bekleniyor. Ancak şu aşamada dizinin 2. sezonunun izleyiciler tarafından izlenmesi ve geri dönüşlerin yapılması beklenecek.

Russian Doll yeni sezon (3.) ne zaman başlayacak?

Russian Doll dizisinin 3. sezonunadair henüz yapımcılardan ve yayıncıdan açıklama gelmedi. İlerleyen aylarda dizinin geleceğine dair alınan kararların duyurulması bekleniyor.

Russian Doll konusu nedir?

Russian Doll konusu ile Netflix'in en ilgi çekici yapımları arasında yer alıyor. Amerikan komedi-drama televizyon dizisi olan Russian Doll aynı gece sürekli olarak ölen ve devam eden bir zaman döngüsünde sıkışan bir oyun geliştiricisi olan Nadia Vulvokov'un (Lyonne) hikâyesini anlatıyor.

Russian Doll oyuncuları

Natasha Lyonne: Kendini 36. doğum günü partisinde tekrar tekrar öldüğü ve sürecin yeniden başladığı sürekli bir zaman döngüsünde bulan bir yazılım mühendisi olan Nadia Vulvokov rolünde.

Brooke Timber: Nadia'yı bir çocuk olarak canlandırıyor.

Greta Lee: Nadia'nın 36. doğum günü partisini düzenleyen arkadaşı Maxine rolünde.

Yul Vazquez: emlakçı John Reyes ve şu anda karısını boşama sürecinde olan Nadia'nın eski erkek arkadaşı rolünde.

Charlie Barnett: Nadia gibi bir zaman döngüsünde sıkışıp kalan bir adam olan Alan Zaveri rolünde.

Elizabeth Ashley: Terapist ve Nadia ile annesinin yakın aile arkadaşı olan Ruth Brenner rolünde.

Kate Jennings Grant: Genç Ruth'u canlandırıyor.