The Peripheral 6. bölüm ne zaman? The Peripheral 6. bölüm izle çıktı mı?

The Peripheral 6. bölüm ne zaman? The Peripheral 6. bölüm izle çıktı mı? Amazon Prime Video'nun sevilen dizilerinden The Peripal'de heyecan dorukta. İlk bölümleri 21 Ekim'de başlayan dizinin 5. bölümü de 11 Kasım'da yayınlandı. Dizi severler merakla 6. bölümün yayınlanmasını bekliyor. Haftalık olarak yayınlanan dizinin 6. bölümü 18 Kasım'da Amazon ekranlarında olacak. Dizinin 1. sezon finaline ise sadece 2 hafta kaldı.

Dünyanın en çok izlenen platformlarından olan Amazon Prime Video'nun yeni dizisi The Peripheral izleyenlerden tam not almayı başardı. Dizi kısa sürede platformun en ilgi çeken içeriklerinden oldu. Yüzüklerin Efendisi dizisinin ardından yayınlanan dizide sona doğru gelinirken izleyiciler 6. bölümün ne zaman çıkacağını sabırsızlıkla bekliyor. The Peripheral 6. bölüm ne zaman? The Peripheral'in ilk 2 bölümü 21 Ekim'de yayınlandı ve 6. bölümü dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. The Peripheral dizisinde heyecanın dozu girederek artıtyor. Sezon finaline yaklaşan dizinin 6. bölümü ise 18 Kasım'da yayınlanacak. The Peripheral 6. bölüm izle çıktı mı? Amazon Prime Video'nun sevilen dizisi The Peripheral her hafta yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Netflix gibi tüm bölümler bir günde yayınlanmıyor. Dizi kısa sürede en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başarıd. The Peripheral 6. bölüm izle seçeneğinin 18 Kasım'da çıkacağı açıklandı. The Peripheral sezon finali ne zaman? The Peripheral toplam 8 bölümden oluşuyor. Dizinin son bölümü 2 Aralık'ta yayınlanacak. The Peripheral 2. sezon ne zaman? Dizinin yeni sezonun çıkıp çıkmaaycağı ise gündemdeki yerini koruyor. The Peripheral 2. seozn çıkış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. The Peripheral konusu nedir? The Periphera dizisi William Gibson'ın aynı adlı eserinden esinlenilmiştir. The Periphera bilim kurgu dizisidir. Dizinin konusu ise oldukça ilginç. Dizi Amerika'nın ücra bir köşesinde yaşayan Flynne Fisher adlı bir kadının sanal gerçeklik oyunu oynarken kendisini geleceğin Londra'sında bulması sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Dizi bilim kurgu ve macera türündedir. İLİŞKİLİ HABER The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak? The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı? .