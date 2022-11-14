Güzel Günler 2. bölüm izle tek parça | Güzel Günler son bölüm Show TV'de izle

Güzel Günler 2. bölüm izle tek parça | İlk bölümüle milyonlarca kez izlenen ve sosyal medyada çok konuşulan Güzel Günler dizisinin yeni bölümü izleyicisine sunuldu. Peki son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Güzel Günler 2. bölüm izle tek parça | İlk bölümüle milyonlarca kez izlenen ve sosyal medyada çok konuşulan Güzel Günler dizisinin yeni bölümü izleyicisine sunuldu. Peki son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Güzel Günler 2. bölüm özeti

Selma'nın Mihra'nın nişanında birden belirivermesi herkesi şaşırtır. Mihran ise bir karar alır ve ikisine kalan konağı satmak ister. Fusün ise Saliha'nın Çantasında teyzesinin kolyesini bulunca aklına farklı çözümler gelir.

Güzel Günler 2. bölüm izle

Güzel Günler dizisinin 2. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Güzel Günler ne anlatıyor?

Selma bütün yolların kapandığını düşündüğü bir anda, ona kalan mirası alabilmek için yola çıkarr. Van'dan İstanbul'a gelen ve babasından kalma hurda bir araba, yanında kardeşi Leylim'den başka bir şei kalmaan kızın yolu, mirasına düşer.

Selma İstanbul'da onunla aynı gün doğan Mihran'ı bulur. Daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla seveceği kehanetine edildi.

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