Amazon Prime Vide'nun sevilen orijinal yapımlarından olan The Peripal ilk bölümü ile platformda 21 Ekim'de yayınlandı. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nin sezon finalinin ardından dizi platformun en çok izlenen yapımlarından oldu. Diziyi bitirenlerin kafasında The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak? The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı? soruları yer alıyor. İşte son zamanların sevilen dizilerinden The Peripal'in 2. sezonuna dair detaylar...

The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak? The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı? The Peripheral, Scott Smith tarafından üretilen Amerikan Bilim Kurgu tarzında bir televizyon dizisidir. Dizi Amazon Prime Video'nun orijinal içeriğidir. William Gibson tarafından kaleme alınan aynı adlı romanından esinlenen The Peripheral'in ilk 2 bölümü 21 Ekim'de platformda yer aldı. Dizi kısa sürede Amazon'un en sevilen yapımlarından birisi olmayı başardı. 8 bölümden oluşan diziyi bir oturuşta bitirenler 2. sezonun ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor.

The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak?

The Peripal'in son bölümü 2 Aralık'ta Amazon'da yayınlanacak. Dizi 8. bölüm ile sezon finali yapacak. Dizinin 2. sezonuna dair ise henüz yapımcılardan ve yayıncı kuruluşatan bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde dizinin geleceği hakkında resmi duyuruların yapılması bekleniyor.

The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı?

Amazon'un sevilen dizisi The Peripal'in 2. sezonuna dair henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin henüz 6. bölümü yayınlanmak üzere. Dizinin 1. sezonu tamamen bittiğinde bu konu hakkında resmi bir duyuru yapılabilir.

The Peripheral konusu nedir?

eknolojinin toplumu kurnazca değiştirdiği bir gelecekte geçen bir kadın, alternatif bir gerçekliğe ve kendi karanlık geleceğine gizli bir bağlantı keşfeder.

The Peripheral yeni bölüm ne zaman?

İşte The Peripheral dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarihler;

The Peripheral 1. bölüm: 21 Ekim

The Peripheral 2. bölüm: 21 Ekim

The Peripheral 3. bölüm: 28 Ekim

The Peripheral 4. bölüm: 4 Kasım

The Peripheral 5. bölüm: 11 Kasım

The Peripheral 6. bölüm: 18 Kasım

The Peripheral 7. bölüm: 25 Kasım

The Peripheral 8. bölüm: 2 Aralık

The Peripheral oyuncuları kimler?

Chloë Grace Moretz - Flynne Fisher

Gary Carr - Wilf Netherton

Jack Reynor - Burton Fisher

Eli Goree - Conner

Charlotte Riley - Aelita

JJ Feild - Lev

Adelind Horan - Billy Ann Bake

T'Nia Miller - Cherise

Alex Hernandez - Tommy Konstantin

Austin Rising - Leon o

Amber Rose - Revah Grace