DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5966 ₺

EURO

19,1894 ₺

ALTIN

1.053,94 ₺

BİST

4.553,70 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak? The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı?

The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak? The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı?

Amazon Prime Vide'nun sevilen orijinal yapımlarından olan The Peripal ilk bölümü ile platformda 21 Ekim'de yayınlandı. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nin sezon finalinin ardından dizi platformun en çok izlenen yapımlarından oldu. Diziyi bitirenlerin kafasında The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak? The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı? soruları yer alıyor. İşte son zamanların sevilen dizilerinden The Peripal'in 2. sezonuna dair detaylar...

49 Dakika Önce
2022-11-14 15:59:41
The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak? The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı?

The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak? The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı? The Peripheral, Scott Smith tarafından üretilen Amerikan Bilim Kurgu tarzında bir televizyon dizisidir. Dizi Amazon Prime Video'nun orijinal içeriğidir. William Gibson tarafından kaleme alınan aynı adlı romanından esinlenen The Peripheral'in ilk 2 bölümü 21 Ekim'de platformda yer aldı. Dizi kısa sürede Amazon'un en sevilen yapımlarından birisi olmayı başardı. 8 bölümden oluşan diziyi bir oturuşta bitirenler 2. sezonun ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor.

The Peripheral 2. sezon ne zaman başlayacak?

The Peripal'in son bölümü 2 Aralık'ta Amazon'da yayınlanacak. Dizi 8. bölüm ile sezon finali yapacak. Dizinin 2. sezonuna dair ise henüz yapımcılardan ve yayıncı kuruluşatan bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde dizinin geleceği hakkında resmi duyuruların yapılması bekleniyor.

The Peripheral yeni sezon yayınlanacak mı?

Amazon'un sevilen dizisi The Peripal'in 2. sezonuna dair henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin henüz 6. bölümü yayınlanmak üzere. Dizinin 1. sezonu tamamen bittiğinde bu konu hakkında resmi bir duyuru yapılabilir.

The Peripheral konusu nedir?

eknolojinin toplumu kurnazca değiştirdiği bir gelecekte geçen bir kadın, alternatif bir gerçekliğe ve kendi karanlık geleceğine gizli bir bağlantı keşfeder.

The Peripheral yeni bölüm ne zaman?

İşte The Peripheral dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarihler;

The Peripheral 1. bölüm: 21 Ekim
The Peripheral 2. bölüm: 21 Ekim
The Peripheral 3. bölüm: 28 Ekim
The Peripheral 4. bölüm: 4 Kasım
The Peripheral 5. bölüm: 11 Kasım
The Peripheral 6. bölüm: 18 Kasım
The Peripheral 7. bölüm: 25 Kasım
The Peripheral 8. bölüm: 2 Aralık

The Peripheral oyuncuları kimler?

Chloë Grace Moretz - Flynne Fisher
Gary Carr - Wilf Netherton
Jack Reynor - Burton Fisher
Eli Goree - Conner
Charlotte Riley - Aelita
JJ Feild - Lev
Adelind Horan - Billy Ann Bake
T'Nia Miller - Cherise
Alex Hernandez - Tommy Konstantin
Austin Rising - Leon o
Amber Rose - Revah Grace

The Peripheral 5. bölüm ne zaman? The Peripheral 5. bölüm izle çıktı mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İLİŞKİLİ HABERThe Peripheral 5. bölüm ne zaman? The Peripheral 5. bölüm izle çıktı mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş