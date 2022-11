The Peripheral 5. bölüm ne zaman? The Peripheral 5. bölüm izle çıktı mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Amazon Prime Video'nun sevilen dizisi The Peripheral kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına adını yazdırmayı başardı. Bilim kurgu macera türünde olan dizide ilk 4 bölüm geride kalırken 5. bölümün ne zaman çıkacağı dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte The Peripheral 5. bölüm izle seçeneğine dair detaylar...

The Periphera adizisinin dünya prömiyeri 11 Ekim 2022'de Los Angeles'taki Ace Hotel'de yapıldı. Amazon Prime Video'da ise ilk bölümleri 21 Ekim'de yayınlanan dizinin ilk 4 bölümü geride kaldı. Dizide heyecanın dozu giderek artarken izleyiciler ise yeni bölümün ne zaman çıkacağını sabırsızlıkla bekliyor. The Peripheral 5. bölüm ne zaman çıkacak? The Peripheral 5. bölüm izle çıktı mı? sruları dizi severler tarafından şu sıralar oldukça fazla soruluyor.

The Peripheral 5. bölüm ne zaman?

Amazon Prime Video'nun Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri' dizisinin ilk sezonun sona ermesinin ardından bir iddialı yapımı daha götserime girdi. 21 Ekim'de ilk bölümleri yayınlanan The Peripheral dizisi haftalık olarak ekranlara geliyor. Her hafta yeni bölümü yayınlanan dizide 5. bölüm çıkış tarihi sabırsızlıkla bekleniyor. The Peripheral 5. bölüm 11 Kasım'da Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

The Peripheral 5. bölüm izle çıktı mı?

Dizi severler The Peripheral yeni bölümü merakla bekliyor. The Peripheral 5. bölüm izle seçeneği 11 Kasım'dan itibaren aktif olacak.

The Peripheral yeni bölüm tarihleri

The Peripheral 1. bölüm: 21 Ekim

The Peripheral 2. bölüm: 21 Ekim

The Peripheral 3. bölüm: 28 Ekim

The Peripheral 4. bölüm: 4 Kasım

The Peripheral 5. bölüm: 11 Kasım

The Peripheral 6. bölüm: 18 Kasım

The Peripheral 7. bölüm: 25 Kasım

The Peripheral 8. bölüm: 2 Aralık

The Peripheral hakkında

Peripheral, Scott Smith tarafından üretilen ve yaratılan bir Amerikan bilim kurgu televizyon dizisidir. Amazon tarafından üretilen, William Gibson tarafından yazılan aynı adlı 2014 kitabına dayanmaktadır. Westworld yaratıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy, Athena Wickham, Steve Hoban ve Vincenzo Natali ile birlikte yönetici yapımcılar olarak görev yapıyor. Teknolojinin toplumu kurnazca değiştirdiği bir gelecekte geçen bir kadın, alternatif bir gerçekliğe ve kendi karanlık geleceğine gizli bir bağlantı keşfeder.

The Peripheral oyuncuları kimler?

Chloë Grace Moretz - Flynne Fisher

Gary Carr - Wilf Netherton

Jack Reynor - Burton Fisher

JJ Feild - Lev Zubov

T'Nia Miller - Cherise Nuland

Louis Herthum - Corbell Pickett

Katie Leung - Ash

Melinda Page Hamilton - Ella Fisher

Chris Coy - Jasper Baker

Alex Hernandez - Tommy Constantine

Julian Moore-Cook as Ossian

Adelind Horan - Billy Ann Baker

Austin Rising - Leon

Eli Goree - Conner Penske

Charlotte Riley - Aelita West